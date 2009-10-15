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Ekonomi

TOKİ'ye, Mısır'dan 18 milyar dolarlık proje

Bakan Çağlayan: '18 milyar dolarlık 48 adet proje dosyası sunuldu, mutabakat sağlandı. Firmalar gelsin konuşalım diyorlar.'

15 Ekim 2009 03:00

Bakan Çağlayan: '18 milyar dolarlık 48 adet projeden oluşan dosya sunuldu. Bunlarla ilgili mutabakat sağladık. Türk firmaları gelsin konuşalım diyorlar.'

MÜSİAD’ın Kahire’de düzenlediği 13’üncü Uluslararası İş Forumu kongresi kapsamında Mısır’a gelen Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 18 milyar dolarlık projeyle geri dönüyor.

Mısır’la ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan çağlayan, özellikle müteahhitlik alanında büyük potansiyel olduğunu belirterek “Bu konuda Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak istiyorlar. Bana Türk müteahhitlere tanıtmam için 18 milyar dolarlık 48 adet projeden oluşan dosya sundu. Bunlarla ilgili mutabakat sağladık. Türk firmaları gelsin konuşalım diyorlar” dedi.

500 bin konut için TOKİ'den destek bekliyorlar
 
Bakan Çağlayan, projeleri şöyle anlattı:

"500 bin konut yapımı için TOKİ ve TOKİ’ye iş yapan müteahhitlerden destek bekliyorlar. Mısırlı firma, TOKİ’yle görüşme yapıyor."

İşte söz konusu projeler;
- 1.5 milyar dolarlık Kahire çevreyolu projesi
- 6 Ekim Şehri ve 16 projeden oluşan Mısır-Kızıldeniz Yolu projesi
- Demiryolu projeleri
- Marsa, Matruh ve Kahire Ramazan hatlarının yapımı
- 4 parça ve 6 milyar dolardan oluşan liman yapımı ve işletmesi işleri
- Entegre yerleşim ve ticaret merkezi projeleri
- Sahil yolları
- Gebüm Gölü turizm projeleri
- İskenderiye’de tıp şehri gibi projeleri
- Kuzeybatı Suveyş Kanalı projesi 

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