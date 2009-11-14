Tokio Hotel hayran kitlesini katladı

Avrupa’daki Tokio Hotel çılgınlığı Amerika’ya da yayıldı. MTV Avrupa Müzik Ödülleri gecesinde en iyi grup ödülünü alan Tokio Hotel Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip.







Rolling Stone bu yıl ilk kez Tokio Hotel’i kendisi açısından “var olan” gruplar arasına kabul etti. Elbette böyle bir kabul töreni resmi olarak yok. Ama müzik alemine aşina herkes şunu iyi biliyor: Bir grubun ya da sanatçının Rolling Stone’da yer alması, artık dünyaca tanınması anlamına geliyor. Burada berbat bile olsa bir eleştirinizin çıkması size önemli bir görünürlük sağlıyor. Rolling Stone Tokio Hotel’i gördü, hakkında konuşulanları duydu, ilgiye tanık oldu ve artık görmezden gelemedi. Tokio Hotel şu anda Avrupa’da ve memleketleri Almanya’da bir fenomen halini almış durumda. Yakında çok daha büyük olacak gibi duruyorlar.



Türkiye’de çok hayranı var



20 yaşına bile gelmemiş beş gençten bahsediyoruz. Solist ve grubun kurucusu

Bill Kaulitz 1989 doğumlu. Grubu 2001’de doğup büyüdükleri şehir Magdeburg’da kurduklarında “barlarda rock söyleyen ilginç görünümlü çocuk” olarak görülüyor. Yarışmalara katılıyor, hayli şansını deniyor. Ve sonunda ilgi çekmeyi başarıyor. Prodüktör Peter Hoffman Bill’in elinden tutuyor. Derhal sektörün çarkları işliyor. İkiz kardeşi ve gitarist Tom Kaulitz, basçı Georg Listing ve davulcu Gustaf Chafer bir araya geliyor. Aslında 2001’den beri birlikte çalan grup 2003’te yavaş yavaş kendini gösteriyor. İlk albüm “Schrei” (2005) Universal etiketiyle yayımlandığında büyük ilgi görmüştü. Grubun ünü hemen Almanya’dan Avusturya, İtalya ve Portekiz’e sıçradı. Öyle ki albüm 2007’de “Scream” adıyla İngilizce olarak da yayımlandı. Ve Türkiye. Son yıllarda Avrupa gibi Türkiye de Tokio Hotel diye yıkılıyor. Ne kadar çok hayranı olduğunu şöyle anlamak mümkün; gençlik dergisi yapıyorsanız içinde Tokio Hotel olmayan bir şeyin satması mümkün değil.



Yeni single’ları ortalığı kırıp geçiriyor



Fakat asıl hikaye en son MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde alınan en iyi grup ödülü. Bu en iyi yerel sanatçı, yeni sanatçı falan değil. Aynı kategoride Black Eyed Peas, Green Day, Jonas Brothers ve Kings of Leon vardı. Ve elbette asıl hikaye ekim başında çıkan yeni albümlerinin yine büyük başarı kazanması. Rolling Stone hiç beğenmese ve “Biz bu işi hiç anlayamadık, bunun nesi orijinal” tarzı bir yazı döşense de grubun ilk single’ı “Automatic” şu anda ortalığı yıkıyor. Her yerde bu klip var. Ve tabii Tokio Hotel için dünyanın kapıları asıl şimdi aralandı. Avrupa’yı fethetmek bir derece ama asıl iş Amerika’da büyük olmak. Beatles önce Amerika’da tanındı, sonra memleketi İngiltere’de. Led Zeppelin keza. Rolling Stones da, Coldplay de... Müzik dünyasında büyük olmanın bir tane kuralı var. Amerika’da tanınacaksın. Sonra zaten bütün dünya seni tanıyor. Ülkende istersen kral ol, kimsenin umurunda değilsin.



Tokio Hotel bunu başarmış görünüyor. Darısı bizim grupların başına...