-TOKİ'nin arsa ve arazi geliri 1 milyar lirayı aştı ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) bu yıl 8 ayda açık artırma usulüyle satışını yaptığı arsa ve arazilerinden elde ettiği gelir 1 milyar lirayı aştı. Yılın sekiz ayında TOKİ'nin, satışını yaptığı mülkiyetindeki 368 arsa ve arazi satışından elde edilen gelir yaklaşık 1 milyar 210 milyon liraya ulaştı. Açık artırma usulüyle satılan taşınmazların yüzölçümü 3 milyon 351 bin metrekareyi buldu. Hazineden pay almadan kendi kaynağını kendisi üreten TOKİ, mülkiyetinde bulunan taşınmazları açık artırma yoluyla satışa sunarak elde ettiği gelirle yoksul, alt gelir grubu ve sosyal konut projelerini finanse ediyor. Bu şekilde kendi finansman kaynağını kendisi üreten TOKİ, hazineden herhangi bir ödenek almadan projelerine kaynak üretebiliyor. TOKİ bugüne kadar dar ve orta gelirliler için 202 bin, alt gelir ve yoksul grubu kapsamında 140 bin, gecekondu dönüşüm projeleri kapsamında 62 bin konut ve 18 bin afet konutu, 4 bin tarımköy konutu üretti. TOKİ, sosyal donatı kapsamında ise 734 okul (lise, ilköğretim ve anaokulu) (20.383 derslik), 771 spor salonu, 36 kütüphane, 430 ticaret merkezi, 134 hastane, 89 sağlık ocağı (ilave 74 hastanenin planlama çalışmaları başladı), 368 cami, 72 yurt ve pansiyon (18.176 kişilik), 24 Sevgi Evi (199 bina), 17 Engelsiz Yaşam Merkezinden oluşan (165 bina) projelerin inşaatları başlatıldı ve büyük kısmı tamamlandı. Seyrantepe stadına ilaveten 8 stat ile ilgili protokoller imzalandı, iki 2 stat ile ilgili de protokol çalışmaları başladı. Ayrıca 4 stat yapılmasıyla ilgili protokoller için de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan onay bekleniyor. Bu kapsamda 14 stat çalışması yapılıyor.