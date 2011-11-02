TOKİ’den Van’a 4 bin konut

T24 - TOKİ, 7,2 büyüklüğündeki depremin vurduğu Van’a 4 bin konut yapacak. TOKİ, inşa ettiği 3 bin konut ve işyerinin taksitlerini de 6 ay durdurdu.



Van ve Erciş'e ilk etapta 4 bin kalıcı konut inşa edileceğini ifade eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) Ahmet Haluk Karabel, evleri hasar gören köylüler için de 5 bin konteyner ve altyapısının ihale çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Karabel, köylerdeki kalıcı konutların da, kesin tespitler sonucu hızla yapılacağını müjdeledi.



Depremin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanların da bulunduğu heyet ile birlikte Van ve Erciş'e giderek depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını yerinde incelediğini anımsatan Karabel, tespitlerin ardından depremzedelerin uzun ve kısa vadede barınma sorunlarının en kısa sürede çözülmesi amacıyla konteyner ve kalıcı konut yapımı çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.



İlk etapta 2 bin 800 kalıcı konutun ve 5 bin konteynerin ihalelerinin sonuçlandırma aşamasına getirildiğini belirten Karabel, hibe şeklinde TOKİ şantiyelerinden gönderilen konteynerlerin de Van merkez köylerine konuşlandırılmasına başlanıldığını, bu yolla gönderilen konteynerlerin sayısının 500'ü bulacağını bildirdi.



Ahmet Haluk Karabel, kalıcı afet konutlarının 2012 yılı yaz sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.



Köylere gönderilecek yaklaşık 5 bin konteynerin ısıtıcı, elektrik, su, atık su ve genel yol aydınlatması gibi detaylarının da düşünüldüğünü anlatan Karabel, Van ve Erciş merkezde afetzedeler için konuşlandırılacak 6 bin 500 konteynerin altyapı ihalesinin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Taksitler 6 ay durduruldu



Depremzedelerin barınma sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üreten TOKİ, bir yandan da mağduriyetlerinin giderilmesine yardımcı olmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçti.



TOKİ Başkanı Karabel, İdare'nin, Van'da inşa ettiği konut ve işyeri taksitlerinin Kasım 2011 tarihinden itibaren 6 ay süre ile durdurulduğunu bildirdi.



Karabel'in verdiği bilgiye göre, konut ve işyerleri için Ocak 2012 dönem artışı da yapılmayacak. Depremzedelerin taksitleri Mayıs 2012'den itibaren başlatılacak.



TOKİ'nin taksitleri 6 ay süre ile durdurduğu konut ve işyeri projeleri şöyle: ''Van Merkez Kevenli 368 konut, Van Merkez Bardakçı köyü 426 konut, Van Erciş 1. etap 228 konut, Van Erciş 2. etap 304 konut ve Van Edremit bin 688 konut.''



