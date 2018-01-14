TOKİ'den küçük sanayiye büyük yatırım 1

ISTANBUL, (DHA) AKSARAY, Bolu ve Diyarbakır’a yapılacak yeni sanayi siteleri, istihdama ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak.

Sosyal konut üretiminin yanı sıra konut dışı alanlarda yatırım projeleri yürüten TOKİ, Aksaray, Bolu ve Diyarbakır’da sanayi siteleri kuruyor. Yeni sanayi siteleriyle üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması hedefleniyor.

AKSARAY’A YENİ SANAYİ SİTESİ

Aksaray sanayi esnafı için önemli bir yatırım olan Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hazırlık süreci tamamlandı. 375 milyon lira yatırım bedelli projenin uygulama süreci iki ay içinde başlıyor.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindeki heyetle Ankara’da yapılan toplantıda, Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, önemli sanayi yatırım projelerinden biri olacağını söyledi.

Projenin, TOKİ’nin yürüttüğü ticaret ve sanayi merkezi uygulamaları arasında da önemli bir yeri olacağını vurgulayan Turan, 375 milyon lira yatırım ile 3 milyon metrekare alan üzerinde nitelikli bir sanayi çevresinin oluşturulacağını kaydetti.

BOLU’DA SANAYİ ÜRETİM ALANLARI BİRLEŞİYOR

Sanayi sitesi projeleri kapsamında, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yapılacak olan Bolu Büyük Sanayi Sitesi’nin projelendirme süreci de başladı. Büyük Sanayi Sitesi ile ekonomik ömrünü tamamlamış olan mevcut iki küçük sanayi sitesinin birleştirilmesi; bu sayede alanların rehabilitasyonu, dönüşümün desteklenmesi ve ekonominin daha dinamik hale gelmesi hedefleniyor.

567 bin metrekarelik alana kurulacak olan Bolu Büyük Sanayi Sitesi ile Bolu genelindeki küçük ölçekli esnafın da daha nitelikli bir alana taşınması amaçlanıyor. Yeni projede, 856 adet imalat birimi, 59 adet galerici birimi, 52 adet ticari birim ve 21 adet büfe birimi yer alıyor. Proje alanı içinde sektörel kümelenme temelli olarak mekânsal ağılım da gözetiliyor.

Bolu Büyük Sanayi Sitesi alanının içinde; oto grubu, tekstilci, demirci, elektrikçi, mobilyacı, pcv-camcı, gıdacı, hırdavatçı ve galerici olmak üzere dokuz ana sektör, ticari birimlerle esnafa hizmet verecek birimler arasında yer alıyor.

DİYARBAKIR’A MODERN OTO SANAYİ SİTESİ

TOKİ’nin Diyarbakır 4’üncü Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetimi iş birliğiyle hayata geçireceği sanayi sitesi, kentin ve gelişen sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanıyor. Diyarbakır Yeni 4’üncü Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 810 iş yeri kapasitesine sahip modern bir oto sanayi merkezi yapılıyor.

Tasarım aşamasındaki projede, 620’si 150 metrekare ve 190’ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca, çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer veriliyor.

İSTİHDAMA VE BÖLGESEL GELİŞİME KATKI

Diyarbakır’daki mevcut sanayi siteleri ve şehir içindeki iş yerlerinin uygun mekânlarda hizmet vermesi, çalışanların daha iyi koşullarda verimli üretimin sağlanması amacıyla tasarlanan Modern Oto Sanayi Sitesi’yle, kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamak, üretim altyapısını oluşturmak ve mesleki alanları geliştirmek hedefleniyor.

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