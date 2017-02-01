TOKİ’den ev için 4 gündür banka önünde bekliyorlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından alt gelir grubuna satışa sunulacak 14 konutun 6 Şubat’taki başvuruları için vatandaşlar 4 gündür banka önünde sırada bekliyor.

Yeni Doğan Mahallesi’ndeki TOKİ tarafından yapılan 724 konuttan 14’ü kurasız ve başvuru önceliğine göre 6 Şubat tarihinden itibaren satışa sunulacak. Alt gelir grubu konutlar için Bozüyük İlçesindeki Halk Bankası Şubesi önünde, geçen 28 Ocak’tan itibaren kuyruğa girilmeye başlandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Ercan Demirbaş, Rıdvan Çakır, Kadir Altıntaş, Nazım Turunç, Mesut Turunç, Seydi Ahmet Çevik, Emrah Taş, Mehmet San, Ahmet Sarı, Ramazan Bilgin, Zafer Özdemir, Nevin Abacı, Fatih Yılmaz ve Emine Cengiz adlı vatandaşlar yakınlarıyla birlikte değişmeli olarak 4 gündür gece-gündüz banka önünde kuyrukta bekliyor.

Konut satın almak için sıraya girenlerden Ercan Demirbaş, havaya aldırış etmeden beklediklerini söyledi.

Beklemeye devam edeceklerini belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"TOKİ'nin elinde bulunan henüz satış işlemleri gerçekleşmemiş olan 14 adet konut için herhangi bir ön koşul bulunmadan kurasız bir şekilde yalnızca başvuru önceliği esas alınarak 14 dairenin satışa çıktığını öğrendiğim gibi nöbete başladım. Şu an ilk sırada ben varım. Hava geceleri eksi 10 dereceyi bulsa da uygun şartlarda ev sahibi olmak için bekleyişimizi sürdüreceğiz. Burada hepimizin sırası belli."