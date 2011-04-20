-TOKİ'DEN ERKEN ÖDEME KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri sahipleri için düzenlediği ''2011 Bahar Kampanyası'' için başvurular, yarın başlıyor. Borcunu hemen ödeyenlere yüzde 20, 3 taksitte ödeyenlere yüzde 17 indirim yapılacak. İsteyenler, ilgili bankalardan kredi de kullanabilecek. TOKİ'den yapılan duyuruya göre, indirim kampanyası yarın başlayacak, 18 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Kampanya 2009 sonuna kadar yapılan konut ve işyeri satışlarını kapsıyor. Borç bakiyesinin peşin olarak kapatılması durumunda yüzde 20, 3 ay vadeli eşit taksitler halinde kapatılması durumunda ise yüzde 17 indirim yapılacak. Kampanya kapsamında borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isteyenler, ilgili bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Satış işlemlerini gerçekleştiren bankalar aracılığıyla yürütülecek kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2009 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksiti 2009 yılı sonuna kadar başlamış, geri ödemeleri devam eden konut ve işyeri sahipleri yararlanabilecek. Vadesi 12 aydan daha az kalan projeler, kampanyadan yararlanamayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla ödemekle yükümlü oldukları taksitlerini (Nisan 2011 taksiti dahil) yatırmış olmaları gerekiyor. Söz konusu kampanyadan, 7 milyar 1 milyon lira borç bakiyesi bulunan, 151 bin 617 alıcı yararlanabilecek. TOKİ, kampanyadan 200 milyon lira gelir bekliyor. Yılda iki kez erken ödemede indirim kampanyası düzenleyen TOKİ, bir yandan alıcıların talebini karşılarken diğer yandan da 10-15 yılda tahsil edeceği alacaklarını kısa sürede tahsil ederek, nakit ihtiyacını gidermiş oluyor. TOKİ'nin geçen yıl Ekim-Kasım döneminde uyguladığı erken ödeme indiriminden yararlanmak için 13 bin kişi başvurmuş, borcunu peşin kapatan vatandaşlar yüzde 20, 3 taksitte kapatanlar yüzde 17 indirimden yararlanırken, TOKİ 551 milyon liralık gelir elde etmişti.