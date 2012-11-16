TOKİ hakkında 3 yolsuzluk davası açıldı

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu'nun, İBB ve TOKİ ile ilgili 3 önemli yolsuzluk dosyası açıldığını bildirildi. İddialara göre, Erdoğdu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın TOKİ'nin başkanı olduğu dönemde müteahhit masraflarını yüksek, kurum arsa fiyatlarını da düşük göstererek devleti 7 proje kapsamında 773 milyon lira zarar uğrattığı belirtildi.

Özlem Güvemli'nin Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberine göre, Harbiye Kongre Merkezi inşaatı da Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde pazarlık yöntemi ile Fettah Tamince’ye ait Sembol İnşaat verildi. Milyar dolarlık denilen arsa için 300 milyon lira masraf yapılarak inşa edilen kongre merkezinin işletilmesi kapsamında açılan ihalede yalnızca Tamince’ye ait 3 firmanın katıldığı belirtildi.

Erdoğdu'nun, TOKİ ile ilgili ilk iddasına göre, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun 6 denetçisi devletin zarara uğratıldığı 7 proje için rapor hazırladı. Söz konusu raporun konusu ise 18 uzman üye tarafından "tutarlı ve doğru" bulundu ve TBMM'ye gönderildi.

25 sayfalık raporda, "devletin arsalarının değerinin düşük, müteahhitlere ait maliyetlerin kasıtlı olarak yüksek gösterilerek 7 projede devlet toplam 773 milyon lira devlet zarara uğratılmıştır” denildi.

TOKİ hakkında soruşturma başlatılırken, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu ile SPK denetçilerinden oluşan ortak bir ekibin de denetim yaptığı duyuruldu. Bu denetimin ardından sonucun Sayştay raporunda da yer aldığı ifade edildi.

Ortaya çıkan zararın ardından yalnzıca arsa değerlendirmesi yapan uzmanların belgelerinin iptal edildiği açıklandı. Ayrıca çok alt düzey memurlara da uyarı cezaları verildiği belirtildi. TOKİ’nin üst düzey yönetimi ile ilgili ise hiç bir müeyyide öngörülmediği belirtildi.



'106 milyon lira zarara uğradı'



Erdoğdu'nun ikinci iddiasına göre, Toki, Erdoğan Bayraktar döneminde devlete ait gayrimenkullerin tapu devretme yetkisini hukuka aykırı şekilde KC Grup’a verdiği belirtildi. Grup, Denizbank'tan alınan krediler teminat olarak gösterilerek arsaların kurduğu 2 şirketin de üzerlerine geçirdi.

Grup, kredi taksitlerini ödenmemesi sonucu Denizbank devletin mallarına el koyduğu açıklandı. Bu arada da devlet 106 milyon lira zarara uğradı. Açılan soruşturma kapsamında fatura TOKİ eski başkan yardımcısına ve iki daire başkanına kesildi.



'İhaleye fesat karıştırıldı'



IMF ve Dünya Bankası toplantılarının 2009 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesine karar verildiği ve bu anlamda hazırlıkların başlatıldığı bildirildi.

Yapımının ise Harbiye Kongre Merkezı'nde gündeme geldiği açıklandı. IMF ve Dünya Bankası'nın "acil durum var" denilerek 3 yıl sonra yapılacak toplantıları açık ihale kapsamında Kamu İhale Kanunu'nun zorunlu kıldığı açık ihale yerine pazar yönetimi ile hem Sütlüce için de ihaleler yapıldığı bildirildi. Bu ihalenin ise ilkini 207 milyon lira ile işadamı Fettah Tamince’ye ait Sembol İnşaat aldığı açıklandı.

Harbiye Kongre Merkezi’nin çevresinin aydınlatılması için de 28 milyon lira ödendiği belirtildi. Erdoğdu, “Namuslu bir yönetim bu paraya İstanbul’un 2. bölgesini tamamen aydınlatırdı” şeklinde yorum yaptığı ifade edildi.

Merkeze 4 milyon liraya da lüks mobilya alındığı ve kongre merkezi için toplam 300 milyon lira masraf yapıldığı açıklandı.

Merkezin işletmesi için açılan ihaleye ise sadece Tamince’ye ait 3 firmanın katıldığı belirtildi. Merkezin 4 ay boyunca işletilmesi için de Tamince’nin İBB’ye her ay 60 bin lira ödemesine karar verildiği duyuruldu.

Aykut Erdoğdu TCK’ya göre ihaleye fesat karıştırıldığını belirterek “60 bin lira Nişantaşı’nda Maçka’da bir kafenin kirasıdır. Eğer Topbaş yetimin hakkına önem veriyorsa bu söylenenlerden rahatsız oluyorsa soruşturma başlatmalı” dedi.

