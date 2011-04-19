-TOKİ'DEN AYBASTI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Ordu-Aybastı'da ''rüşvet iddiaları'' ile gündeme gelen 254 konutluk proje ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 254 konutluk projenin ihalesinin yapılmasının ardından, parselin devri ile ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma karar vermesi nedeniyle, söz konusu alanın tekrar mera olarak tescil edilmesi amacıyla Hazine'ye devir işlemi başlatıldığı, aynı gerekçe ile de işin tasfiye edildiği belirtildi. TOKİ'den yapılan açıklamada, ''ihalenin yüksek bedel ile verilmesi nedeniyle 3,5 milyon lira kamu zararı olduğu'' iddiasının da gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Açıklamada verilen bilgiye göre, Ordu İli Aybastı Kaymakamlığı'nın 5 Mart 2007 tarihli talep yazısı üzerine gerekli çalışmaları yapan TOKİ, 6 Mayıs 2010'da ''Ordu Aybastı'da 254 Adet Konut, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi'' için ihale düzenledi. İhalede, 5 firma teklif verdi. En düşük teklifi 19 milyon 146 bin 990 lira ile Öngün İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. & Hilal İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı verirken, bu firma, ''gerekli analizleri sunmamış olması ve iş deneyimi olarak sunmuş oldukları İş Durum Belgesinin geçersiz olmasından'' dolayı yeterlilik kriterlerini sağlayamadı. İhalede en düşük ikinci teklifi ise 19 milyon 589 bin 13,49 lira ile Özsoy Yapı ve Ener. A.Ş.& Gürsoy İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı verdi. Ancak bu firma da ''2009 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun sunulmamış olması'' nedeniyle 4734 Kamu İhale Kanunu gereği değerlendirme dışı bırakıldı. Açıklamada, Kamu İhale Kanunu'nun bu firmalara idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet hakkı tanıdığına işaret edilirken, bu firmaların TOKİ'ye şikayette bulunmadığı, Kamu İhale Kurumu'na da itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığı belirtildi. İki firmanın değerlendirme dışı kalması üzerine, Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, ihaleye ilişkin sözleşmenin, 19 milyon 720 bin lira teklif veren ve ''en düşük teklif veren firma konumuna gelen'' İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic.Ltd. Şti ile imzalandığı kaydedildi. İhalede; Gestaş İnş.Tic. Ve San.Ltd.Şti. & Ankara Beton San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 22 milyon 204 bin lira, Özemek İnş. San. Tic. Ltd.Şti. ise 27 milyon 790 bin 651,14 lira teklifte bulunmuştu. Açıklamada, ''son günlerde basında yeralan haberlerde iddia edildiği gibi 21,6 milyon lira ile firmaya iş verilmemiştir ve 3,5 milyon lira gibi herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir'' denildi. Açıklamaya göre, parselin devrine yönelik olarak, Ordu Bölge İdare Mahkemesinin 7 Temmuz 2010 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı'na istinaden, 6 Mayıs 2010 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işe başlanmadı. Ayrıca, taşınmazın tekrar mera olarak tescil edilmesi amacıyla Hazineye iade edilmesi ve işin tasfiyesi için gerekli işlemler başlatıldı. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Ordu Aybastı'da 254 konutun yapımı ile ilgili ihale konusunda rüşvet iddialarını gündeme getirmiş ve bu iddialarla ilgili AKP Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ile işadamı Şemsettin Özcan ve TOKİ yetkilileri hakkında rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanmak iddiasıyla Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.