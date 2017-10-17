TOKİ’den 7 bölgeye  'mahalle'

İstanbul, 17 Elim, (DHA)- MAHALLE temasıyla düzenlenen \'7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması\' sonuçlandı. 123 eserin başvurduğu mimari fikir yarışmasında ödül alan 35 eser kendi bölgelerinde hayata geçirilecek. Yarışmanın ödül töreni ise Perşembe günü yapılacak.

Mimarlık dünyasında farklı fikir ve arayışların önünü açabilmek amacıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO tarafından \'mahalle\' teması ile düzenlenen 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması sonuçlandı. 123 projenin katıldığı yarışmada, 35 proje ödül aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 19 Ekim Perşembe günü verilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın İstanbul Halkalı’daki hizmet binasında yapılacak ödül töreni sonrasında dereceye giren eserlerin sergilendiği alan gezilecek.

123 PROJE BAŞVURDU 35’İ ÖDÜL ALDI

2014 yılında yenilediği üretim yaklaşımlarıyla yeni bir çizgide konut üretimine başladıklarını vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Aktif ve dinamik üretim kabiliyetimizi, yeni arayış ve fikirlerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla ‘mahalle’ teması ile Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması düzenledik. 123 projenin katıldığı yarışmamızda, 7 bölgeden 35 proje ödül kazandı” dedi.

“MAHALLE, ŞEHİR MODELİNDE EN TEMEL ÖLÇEK”

2014’teki 7 İlkim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nı ‘Gelenekten Geleceğe’ konsepti ile düzenlediklerini söyleyen Turan, “Kentsel yaşamla birlikte unutmaya başladığımız komşuluk ve mahalle olgusunu tekrar hayata geçirmek için bu yıl ‘mahalle’ konseptiyle düzenlemeye karar verdik. Mahalle, şehirlerimizin geleneksel ve kadim değerlerinin günümüz yaşam koşullarına taşınmasında, bütün değerleri barındırması bakımından model olan en temel ölçekti. Bu nedenle, ‘mahalle’ dedik” diye konuştu.

Turan, mahalle temasına mimarlık dünyası tarafından gösterilen ilgi ve ortaya çıkan başarılı sonuçların, insan ölçeği- aidiyet- nitelikli sosyal çevre uyumu bakımından bu alandaki toplumsal arayışı da yansıttığına işaret etti. Ekiplerin, mimar, şehir plancı, sosyologlar vb. ile disiplinler arası bir planlamayla yarışmaya katıldığını söyleyen Turan, yüksek katılımla gerçekleşen; 123 projenin katıldığı yarışmanın ödüllü mahalle projelerinin, önceki yarışmada olduğu gibi inşa edileceğini açıkladı. Turan, “TOKİ olarak, büyük bir emek ve gayretin ürünü olan ödüllü eserlerin hayata geçirilmeden rafa kalkmasından mustarip olan mimarlık dünyamıza verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Projeler kağıt üzerinde kalmayacak. 2014’te düzenlediğimiz mimari yarışmasının ödüllü eserleri, 11 bin 250 konutu kapsayan özgün tasarımlar olarak üretimdedir. Aynı şekilde ödüllü mahallerimizi de, nihai bir değerlendirmeyi takiben katıldıkları coğrafi bölgelerde inşa etmeye başlayacağız” dedi.

MİMAR ADAYLARINA VE GENÇ MİMARLARA FIRSAT

“Projelerde önceliğimiz bölgesel çizgiler ve iklim koşullarıyla uyumlu, insanların uzun yıllar boyunca kaliteli ve huzurla yaşayabileceği bir yaşam alanının olmasıdır” diyen Turan, “Çok katlı yapılar yerine yatay mimari ile daha düşük katlı, hastanesi, okulu ve ibadethaneleriyle kendi içinde merkezi bulunan hayat merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Yarışmalarla birlikte mimarlık öğrencileri ve genç mimarlarımıza kendilerini geliştirme ve ülkemiz mimarisini hak ettiği noktalara çıkarma fırsatı sunuyoruz. Ülke olarak elimizde yüzyıllara dayanan Türk mimari örnekleri var ve biz bunu bir fırsat olarak görüp iyi değerlendirmeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

ÖDÜLLÜ PROJELER İNŞA EDİLECEK

Her bölgeye ayrı ayrı verilen ödüllerde, 1’inci 125 bin TL, 2’nci 100 bin TL, 3’üncü 75 bin TL ve mansiyon sahipleri 35 bin TL ödül aldı. Ödül almaya hak kazanan projeler, kendi bölgelerinde inşa edilecek.

Yarışmacıların disiplinler arası bir planlama ile katıldıkları yarışmada, ekiplerde en az bir mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı bulunması şartı arandı. Mimarlık öğrencileri ise yarışmaya yardımcı olarak katılabildi.

Yarışmanın jüri başkanlığını İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül yaparken, asli jüri üyeliğini Mimar ve Şehir Plancı Prof. Dr. Zekiye Yenen, Mimar Doç. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Mimar Hicran Çakmak, İnşaat Mühendisi Mustafa Levent Sungur, Yüksek Mimar Bünyamin Derman ve Yüksek Mimar İbrahim Hakkı Yiğit yaptı. Yarışmanın danışman Jüri üyeliklerini ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mimar Fatma Varank, Şehir Plancısı Uğur İnan, Araştırmacı - Yazar Beşir Ayvazoğlu , Y. Mühendis Ömer Lütfi Arı, Sosyolog Prof. Dr. İsmail Coşkun, Bakkallar Odası Başkanı Kamil Bulut yaptı. Raportör olarak ise Mimar Veysel Gençdal, Mimar Ahmet Kutluğ Gayretli, Mimar Evrim Keskin ile Mimar Başak Betül Karabulut görev yaptı.

7 BÖLGEDE GERÇEK YARIŞMA ALANLARI ÜZERİNDE TASARIM

Yarışmacılara, 7 bölgede belirlenen gerçek alanlar verilerek, tasarımlarını söz konusu gerçek alanlar üzerine geliştirmeleri istendi. Bölge tercihleri doğrultusunda Akdeniz Bölgesi’nde Hatay Dörtyol, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Muş Kepenek, Ege Bölgesi’nde Denizli Pamukkale, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mardin Artuklu, İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir Odunpazarı, Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu Merkez Örencik ve Marmara Bölgesi’nde Tekirdağ Çorlu’daki araziler üzerinde çalışma yapıldı.

Akdeniz Bölgesi’nde Burak Yardımcı ve ekibinin katıldığı proje birinci seçildi. İkincilik ödülünü H. Serdar Kaya ve ekibi alırken üçüncülüğe Mehmet Metin Polat ve ekibinin projesi seçildi. Mansiyon ödülünün de verildiği yarışmada Akdeniz Bölgesi’nde mansiyon olarak birinciliğe Özgür Bingöl, ikinci Murat Şahin, üçüncü Yavuz Selim Sepin’in eserleri layık görüldü.

Muş-Kepenek’teki Doğu Anadolu Bölgesi’nde Mete Keskin ve ekibinin projesi birinciliği seçilirken, Çetin Ayık ve ekibi ikinci, Ali İbiş’in ekibi ise üçüncü seçildi. Mansiyon olarak, İsmail Ruhlukürkçü’nün ekibi birinci mansiyon, Rıdvan Fil ve ekibinin projesi ikinci mansiyon, Mehmet Zeyat Hattapoğlu ve ekibinin projesi üçüncü olarak seçildi.

Baran Yardımcı ve ekibinin birinci olarak seçildiği Ege Bölgesi projelerinde, ikincilik ödülü Abdülkerim Gündüz ve ekibine, üçüncülük ödülü Mehmet Bekar ve ekibinin projesine verildi. Mansiyon ödüllerinde Ege Bölgesi’nde birincilik ödülü Uğur Özer Özgüven’in ekibine, ikincilik ödülü Nevzat Kasal’ın ekibine, üçüncülük ise Celaleddin Hacıbey Çelik’in ekibine verildi.

Kastamonu’daki arazi seçilen Karadeniz Bölgesi’nde birincilik ödülü Derya Erdim ve ekibinin projesine verilirken, ikinciliğe Tuba Kara, üçüncülüğe Doğan Türkkan ve ekiplerinin projeleri seçildi. Mansiyon olarak Hüseyin Yavuz ve ekibinin projesi birinci, Cihan Sevindik’in ekibini projesi ikinci, Ebubekir Şimşek ve ekibinin projesi ise üçüncü seçildi.

Marmara Bölgesi’nde birincilik ve ikincilik ödülünün verilemediği yarışmada üçüncülüğe Korkut Yıldırım ve ekibinin projesi seçildi. Mansiyon olarak İlker İğdeli ve ekibinin projesi birinci seçildi. İkinci Özgür Bingöl, üçüncü ise Emrah Bal ve ekibinin projesi seçildi.

Sadece mansiyon ödüllerinin verildiği İç Anadolu Bölgesi’nde birincilik Merve Saliha Yıldız ve ekibinin projesine, ikincilik Murat Aydınoğlu ve ekibine, üçüncülük ise Görkem Güvenç ve ekibine verildi.

Güney Doğu Anadolu projeleri içersinde birincilik ödülü verilmezken, ikincilik ödülü Okan Koloğlu ve ekibinin projesine, üçüncülük ödülü ise Hasan Özbay ve ekibinin projesine verildi. Mansiyon olarak Ahmet Barış ve ekibinin projesi birinci, Didem Üner ve ekibinin projesi ikinci seçildi.

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