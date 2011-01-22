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Ekonomi

TOKİ'DE VENEZUELA HEYECANI ANKARA (A.A)

22 Ocak 2011 18:51

-TOKİ'DE VENEZUELA HEYECANI ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, konut ihtiyacı olan Venezuela'ya en az 10, en fazla 100 Türk müteahhidi götürebileceklerini ve ilk etapta ülkede 100 bin konut yapabileceklerini bildirdi. Bayraktar, 2 milyon konuta ihtiyacı bulunan Venezuela'dan ''TOKİ'yi buraya bekliyoruz'' teklifinden heyecan duyduklarını ve heveslendiklerini söyledi. Kanuna göre TOKİ'nin yurt içinde ve yurt dışında doğrudan ve iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek, konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamalarını yapmak veya yaptırmak yetkilerine haiz olduğunu kaydeden Bayraktar, ''Fakat bu teklif için hükümetimiz karar vermesi gerekiyor. Eğer biz talimatlandırırsak Venezuela'ya gidebiliriz, yasa bakımından herhangi bir engel yok'' dedi. Bunun da Türk müteahhitleriyle eliyle yapılacağını ifade eden Bayraktar, ''Biz ilk etapta hemen pat diye bir 100 bin konutu organize ederiz, arkası da dalga dalga gelir. Devletlerimiz anlaşma yaparsa, biz kaynağı oluştururuz. Müteahhitleri organize ederiz, onların paralarını biz öderiz. Venezuela'dan da devlet nezdinde para alırız. Bu şekilde bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz'' diye konuştu. Bayraktar, Venezuela'daki inşaat maliyetlerini bilmediğini, fakat ilk etapta ülkede 6-7 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşabileceğini vurguladı. Bugüne kadar TOKİ olarak yurt dışında 10 ülkeyle protokol yaptıklarını, 21 tane de karşılıklı temaslarda bulundukları ülke bulunduğunu anlatan Bayraktar, ''(Hemen gel ülkemizde konut yap) diyen ülke var. Fakat bu dönemde Türkiye'de çok ciddi şekilde hem konut yaptık, hem kentsel dönüşüm yaptık, hem afet konutu, hem de kamuya konut yaptık. Bu yüzden bugüne kadar imkan bulup da yurt dışına açılamadık. Tabii devlet de bize çok ciddi manada bir talimat vermedi. Ama artık bunun sırası geldi'' dedi. TOKİ müteahhitlerinin çok ciddi şekilde yetiştiğini ve bu müteahhitlerin ellerinde tünel kalıptan, kule linçlere kadar çok ciddi malzeme ve teknik eleman bulunduğunu kaydeden TOKİ Başkanı, bu eleman ve malzemelerin atıl kalmaması için bunları değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

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