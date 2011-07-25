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Ekonomi

TOKİ ÜRDÜN'DE YÜKSELECEK ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2011 19:02

-TOKİ ÜRDÜN'DE YÜKSELECEK ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Türkiye ile Ürdün arasında, toplu konut alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.  Mutabakat zaptı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Ürdün Bayındırlık ve İskan Bakanı Yahya Kisbi arasında, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Ürdün Başbakanı Maruf El Bahit'in Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin ardından bugün düzenlenen ortak basın toplantısında imzalandı.  Bakan Bayraktar, imza töreninde yaptığı konuşmada, konut sektöründe örnek çalışmalar gerçekleştiren Türkiye'nin, bölge ülkeleri arasında dikkati çeken bir konumda bulunduğunu belirtti.  Türkiye'nin deneyimlerini diğer ülkelerle işbirliği anlaşmaları imzalayarak paylaşmaya devam ettiğini kaydeden Bayraktar, ''Ürdün'de de toplu konut alanında deneyimlerimizi değerlendirmek istiyoruz. Konutta artık Türk modeli dünyaya örnek oluyor'' dedi.  İmzalanan işbirliği mutabakat zaptı çerçevesinde planlama, gayrimenkul finansmanı, konut planlaması ve gayrimenkul geliştirilmesi, teknik, eğitim ve yeterlilik alanlarından işbirliği yapılması öngörülüyor.

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