-TOKİ TİCARET MERKEZLERİNDEN GÜLÜYOR ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konut projeleri kapsamında yaptığı ticaret merkezlerindeki işyerleri, ''altın'' gibi prim yapıyor. İdare tarafından son dönemde açık artırma ile satışa çıkarılan birçok işyeri, muhammen bedelin 4-5 katına varan fiyatlarla alıcı buldu. TOKİ'den verilen bilgiye göre, değişik illerdeki konut projelerinn içinde yer alan 290 işyerinin satışı için 16 Eylül'de yapılan açık artırmada, 243 işyeri satıldı. Muhammen bedelleri toplamı 15 milyon 666 bin 267 lira olan söz konusu işyerleri için, alıcılar, muhammen bedelin yüzde 154,4 fazlasını ödedi. Bazı işyerlerinin muhammen bedelin 4-5 katı fiyatla alıcı bulması dikkat çekti. Ankara'da Etimesgut'ta 57 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılan 40 metrekarelik bir dükkan, açık artırma sonunda, 4,3 katı fiyat artışı ile 306 bin liraya müşteri buldu. Muhammen bedeli 84 bin lira olan 153 metrekarelik bir dükkan da 238 bin liradan satıldı. Van'da 34 bin liradan satışa çıkarılan 30 metrekarelik bir dükkana sahip olmak isteyen alıcılar, fiyatı 5,6 kart artırdı ve 225 bin lira ödemek durumunda kaldı. Balıkesir'de 304 bin lira muhammen bedel belirlenen 905,8 metrekarelik bir dükkan 820 bin liraya, Antalya'da 45 bin lira muhammen bedel belirlenen 75 metrekarelik bir dükkan ise 145 bin liraya alıcı buldu. Kayseri'de 447 bin lira muhammen bedelli 2 bin 81 metrekarelik bir dükkana verilen teklif, 1 milyon 860 bin liraya, Nevşehir'de muhammen bedeli 215 bin lira olan 988 metrekarelik bir dükkana verilen teklif 1 milyon 30 bin liraya çıktı. İstanbul'da 93 bin metrakarelik, bir dükkan, 197 bin liralık muhammen bedel yerine, 735 bin liradan alıcı buldu. Yine İstanbul'da 403 bin lira muhammen bedelli bir dükkan, 1,2 milyon liradan satıldı. Alıcılar, isterlerse işyerlerinin bedelini peşin ödeyebilecek. Önceki satışların aksine, 16 Eylül'de yapılan satışlarda peşin ödeme indirimi yapılmayacak. Alıcılar, taşınmazların bedelini, yüzde 15'i peşin 120 ay vadeli olarak ödeyebilecek.