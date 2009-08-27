TOKİ, Seyrantepe ihalesini iptal etti

Galatasaray'ın Seyrantepe ihalesinde 3 firmadan 1'i çekilince ihale iptal edildi. İhaleyi TOKİ yapacak. Bu arada Başkan Adnan Polat, 'keşke stadı bitirmek TOKİ'YE kalsa' demişti. Başkanın bu isteği böylece yerine gelmiş oldu...

TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Karabel, Seyrantepe Stadyumu'nun geri kalan yüzde 76'lık kısmının 1 yıl içerisinde tamamlanması şartıyla TOKİ tarafından ihalesinin en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Karabel, Seyrantepe Stdayumunun gelir paylaşımı yöntemiyle yapılması için 21 Ağustos'ta yapılan ihalede teklif veren firmalarla bugün gerçekleştirilen sözlü pazarlığın ardından açıklama yaptı.

TOKİ'de yapılan müzakerelerde, Aşçıoğlu A.Ş, Aşçıoğlu Limited Şirketi, Viatrans A.Ş, Ofton A.Ş, Meydanbey İnşaat Ticaret Sanayi Limited, Ağaoğlu GAMA İnşaat Madencilik Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi İş Ortaklığı, toplam 1 milyar lira olan satış gelirini değiştirmezken toplam gelirden arsa payı karşılığı idare payını 70 milyon liradan 147,5 milyon liraya çıkardı.

Grup, artan satış geliri üzerinden idare payını da yüzde 1'den yüzde 3'e yükseltti.

AFA Prefabrik Beton Sanayi Ticaret A.Ş. de 864 milyon 936 bin liralık toplam satış gelirini değiştirmezken idare payını 112 milyon liradan 127 milyon liraya çıkardı, artan toplam satış geliri üzerinden önerdiği yüzde 1'lik idare payını ise değiştirmedi.

Özkar İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi Ticaret A.Ş İş Ortaklığı da, bugün yapılan sözlü ve yazılı turda herhangi bir teklifte bulunmadı.

TOKİ Başkan Yardımcısı Karabel, ihale komisyonunun yaptığı değerlendirme sonucunda, firmaların teklif ettiği idare payı toplam gelirinin yeterli bulunmadığını, bu nedenle ihalenin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi.

TOKİ'nin en kısa sürede Seyrantapa Spor Kompleksi yapım işini kamu ihale mevzuatı hükümlerine tabi olarak hak ediş ödemek suretiyle ihaleye çıkaracağını açıklayan Karabel, inşaatın 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Daha önceki ihalenin Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu bölümün değerlendirilmesi suretiyle Seyrantepe Spor Kompleksinin yapılmasını kapsadığını hatırlatan Karabel, bundan sonraki aşamada Ali Sami Yen'in ayrı bir proje olarak değerlendirileceğini belirtti.

Seyrantepe'nin yapımının TOKİ'ye ne kadara mal olacağının sorulması üzerine Karabel şöyle konuştu:

“Daha önceki ihalede Ali Sami Yen'den sağlanacak gelir ile Seyrantepe projesinin finansmanının yapılması ayrıca TOKİ ile de gelir payı verilmesi öngörülmüştü. Böylece kamudan bir kaynak çıkmayacaktı. Şu anda inşaatın yüzde 24'lük bölümü yapıldı. Yüzde 76'lık bölümünün hak ediş ödemek suretiyle tamamlanması için ihale yapacağız. Ali Sami Yen artık ayrıca değerlendirilecek. Ali Sami Yen'i daha iyi şartlarda değerlendirerek Seyrantepe'ye aktaracağımız kamu kaynağını en aza indirebiliriz. Dünya standartlarını dikkate aldığımızda açılır kapanır tavanlı 52 bin koltuklu, olimpik nitelikteki bir stadyumun koltuk başına maliyeti 2 bin avro ama ihalede bu bedelin aşağıya düşürülmesi mümkün. TOKİ fazla sıkıntıya girmeden bu stadı ve birkaç stadı yapacak güçte.”

Karabel, ihalenin en kısa sürede yapılacağını vurgularken “Bu stadyumun maliyeti 104 milyon avro dersek yanlış olur mu?” sorusuna, “Bu şimdilik doğru olmaz” yanıtını verdi.

Karabel ayrıca, iptal edilen ihalede açılır kapanır tavanın 1 yıl sonra yapılmasının öngörüldüğünün hatırlatılması üzerine, TOKİ'nin açılır kapanır tavan dahil stadyumu 1 yıl içinde tamamlamayı öngördüğünü bildirdi.