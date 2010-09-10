-TOKİ PROJELERİ MÜLKİYET ÖNERİLERİNDE LEFKOŞA (A.A) - 10.09.2010 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Türkiye'de yaptığı projeler, devam eden Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının sunduğu mülkiyetle ilgili önerilerde örnek oldu. Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorunu nedeniyle bugüne kadar atıl durumda kalan taşınmaz malların tümünün değer kazanması ve ardından takasa hazır hale getirilmesi için tek bir inşaat şirketi kurulmasını önerdiği iddia edildi. Rum basını, Kıbrıs Türk tarafının mülkiyet başlığında Kıbrıs Rum tarafına sunduğu önerileri yayımladı. Rum Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk tarafının mülkiyet başlığına ilişkin sunmuş olduğu yazılı önerilerde, atıl veya kullanılamaz durumdaki taşınmaz malların yeniden değer kazanması ve takasa hazır hale getirilmesi için bir inşaat şirketi kurulmasını önerdiğini ileri sürdü. Habere göre, Kıbrıs Türk tarafı konuya ilişkin önerisini şu şekilde sundu: "Tüm Kıbrıs çapında, iki toplum arasındaki çatışmalardan kötü şekilde etkilenen ciddi sayıda mülk bulunmaktadır. Bilindiği üzere bu mülkler Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rumlara ve diğer kişilere aittirler. Bu mülklerin yeniden yapımı ve onarımı bütünlüklü bir yaklaşım gerektirmektedir. Kentsel dönüşüm gibi modeller, Kıbrıslı Türklerin Güney'deki mülkleri, üçüncü şahısların mülkleri ve örneğin Maraş'ta olduğu gibi Kıbrıslı Rumların mülkleri için değerlendirilebilir." -TOKİ ÖRNEĞİ- Gazeteye göre, "böyle bir şirketin kurulmasının söz konusu mülklerin değerlerini serbest bırakacağını ve ekonomik ve toplumsal alanda çok büyük bir kalkınmaya neden olacak bir 'mega projeyi' teşkil edeceğini'' ifade eden Kıbrıs Türk tarafı, bu tip projelerin, Lübnan, Türkiye, Brezilya gibi ülkelerde uygulanmış olduğunu belirtiyor ve Türkiye'den TOKİ'nin projelerini örnek veriyor. Habere göre, Kıbrıs Türk tarafı, söz konusu mülklerin topluca değer kazandırılarak, diğer mülklerle eşit duruma getirilebileceğini, bu işleri üstlenecek bir şirketin kurulabileceğini kaydediyor.