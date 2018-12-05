'TOKİ krizi'; işçiler de evlerini teslim almayı bekleyen vatandaş da mağdur

Gecekondu bölgelerinde yaşayan insanları “mülkiyeti kendisine ait, güvenli yaşam alanlarına kavuşturacağı” iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerinde 'TOKİ krizi' sürüyor. Konutları yapmak için ihaleleri kazanan birçok şirket, işçileri maaş vermeden çalıştırmaya başladı. Bunlardan biri de Ankara Mamak'taki 2. Etap'ta çalışan işçilerin durumu. Maaşlarını alamadıkları için eylem yapan Mamak'taki TOKİ inşaatındaki işçiler polis müdahalesiyle gözaltına alındı ve 259 lira para cezası aldı. Öte yandan evlerin bitmesini bekleyen vatandaşlar da mağdur.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Birçok şantiyede işçiler, şirketlerden paralarını alamadıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da muhatap bulamadıklarını ifade ediyor. İstanbul, Isparta, Adana gibi kentlerde işçi eylemleri yaşanırken son olarak aynı sorun Ankara’da ortaya çıktı. İki yıl maaş alamayan TOKİ işçileri çalıştıkları şantiye önünde direnişe başlarken polis saldırısına uğradı. “İşler aksıyor” gerekçesiyle gözaltı işlemi yapan polis, borç batağındaki işçilere 259 TL de idari para cezası kesti.

İşçiler yardım istedi

Polis saldırısına ve para cezalarına rağmen direnişlerini devam ettireceklerini ifade eden TOKİ işçileri, TBMM’de muhalefet partilerinin temsilcileri ile görüştükten sonra şantiye önündeki eylemlerinin süreceğini açıkladı.

Ev sahibiyken kiracı oldu

Kentsel dönüşüm projeleri sadece işçileri değil arsa ve konut sahiplerini de mağdur etti. Kentsel dönüşüm projesi nedeniyle evlerini boşaltan yurttaşlara devlet, borçlandırarak verdikleri yeni evlerinin inşaatları tamamlanana kadar “süreli kira yardımı” yapıyor. Ancak kira yardımının süresi inşaatlardan önce bittiği için aileler iki ayrı ödeme yapmak zorunda kalıyor.



Ankara’daki proje çerçevesinde evleri yıkılan yurttaşlar da 36 ay kira yardımının sona ermesinin ardından büyük sorun yaşamaya başladı. İşçilerin maaşlarını alamadıkları için eylem yaptığı inşaatın tamamlanmasını bekleyen aileler, şimdi hem kiracı olarak oturdukları eve hem de TOKİ’ye ödeme yapıyor.



Devlet memuru olduğu için ismini vermek istemeyen bir yurttaş, yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Kira yardımının sona ermesinin ardından geçici olarak oturduğu eve 750 TL, borçlandırılarak aldığı yeni evinin ‘inşaatına’ 2 bin 200 TL taksit ödediğini ifade eden hak sahibi, “Eskiden küçük de olsa bir evimiz olduğu için mutluyduk. Masrafımız yoktu. Şimdi iki ayrı eve ödeme belimizi büktü. Maaşımın tamamı buralara gidiyor. Son bir yıldır eşim de çalışmaya başladı. Onun maaşı ile geçiniyoruz” dedi.

"Evimi devlet yıktı"

Evsiz kaldıklarını ifade eden hak sahibi, “Sözde, vatandaşa yardım için yapılan bir projede yine vatandaş mağdur edildi. Benim evimi devlet yıktı. İstemediğim halde beni borca sokarak yeni bir ev vereceğini söyledi. Şimdi evimi istediğimde Bakanlık’tan muhatap bulamıyorum. Şirketi adres gösteriyorlar. Benim evimi şirket mi yıktı?” diye sordu.

İş güvenliğinin olmaması, ödenmeyen maaşlar ve sigortasız çalışma koşulları nedeniyle iş bırakan TOKİ işçilerinin “haklı” olduğunu da ifade eden hak sahibi, “İşçilere bir parça ekmek vermeden çalıştıran taşeron firma ve bizi onlara mahkum edenler suçlu. İşçilere kızamayız. En kısa sürede maaşların ödenmesini ve inşaatın tamamlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.