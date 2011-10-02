-TOKİ köylere de el attı ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Şehir merkezlerine yaptığı konutlar, hastaneler, okullar, stadyumlar gibi ''5 yıldızlı'' projelere imza atan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarımköy uygulamaları kapsamında da 23 ilin kırsalında 4 bin 93 konut inşa etti. Konutların yanı sıra, yaptığı sosyal donatı alanları, yollar, yeşil alanlar ve çocuk parklarıyla ''modern yaşam alanları'' oluşturan TOKİ, şehrin standartlarını buralarda yaşayanların ayağına getiriyor. Edinilen bilgiye göre, tarımköy uygulamaları kapsamında ''sıfırdan'' köyler inşa eden TOKİ, 23 ilde 4 bin 93 tarımköy konutunu bitirdi, 5 ilde bin 751 konut için ise çalışmalar devam ediyor. Konut atağını kırsal bölgelere taşıyan TOKİ, şehir hayatının standartlarını kırsalda yaşayan vatandaşlara sunmak için başlattığı proje kapsamında her bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine göre farklı konutlar yapıyor. Projenin uygulandığı illerden biri olan Erzurum'da kış şartlarına uygun konutlar istenirken, Mardin ve Şanlıurfa'da yöresel mimarinin ön plana çıktığı konutlar tercih ediliyor. Bugüne kadar çoğu ''derme çatma'' evlerde yaşayan vatandaşlar, tarımköy uygulamaları ile çevre düzenlemesi, yeşil alanı, düzenli yolları, alt yapısı, çocuk parkı, okulu ve sağlık ocağı hazır hale getirilen modern konutlara kavuşuyor. TOKİ, konutların yanı sıra, cami ve köy yaşamının vazgeçilmezleri olan köy odası, ahır ve samanlıkları da unutmuyor.