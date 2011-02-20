TOKİ konutlarının yolu çöktü!

T24 - Ev sahiplerinin yeni ev heyecanı yerini hayal kırıklığına bıraktı; daha oturulmadan evlerin altyapısı çöktü.



Muğla'nın Yatağan İlçesi Yeşilbağcılar Beldesi'nde, termik santralin kömür ihtiyacının karşılandığı havzadaki evleri istimlak edilenler için 7 milyon TL harcanarak yaptırılan 127 konutluk TOKİ evlerinde, daha oturulmadan altyapının çökmesi tepkilere neden oldu.

CHP'li Belediye Başkanı Etraf Cicili, "TOKİ, şu an inşaatların yapımını yüklenen firmadan evleri teslim almadı. Bu nedenle, TOKİ'nin haberi olmadan bizim yola müdahale etmemiz söz konusu olamaz" dedi.

DHA'nın haberine göre; Yatağan Termik Santrali'nin yakıt ihtiyacının karşılanması için 1984 yılından beri kömür çıkartılan Yeşilbağcılar Beldesi'nde patlatılan dinamitler nedeniyle çok sayıda evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar meydana geldi. Mağdur olanla için TOKİ tarafından 2007 yılında Taşkesik Mevkii'nde 127 konut yapımına başlandı. 7 milyon TL harcanarak yapılan bir bölümü dubleks villa tipindeki evler 3 yıl içinde tamamlandı. Geçen Ekim ayında konutların sahipleri belirlendi. Kura çekiminin ardından evlerine taşınmak için hazırlık yapanların sevinci yollarda daha şimdiden meydana gelen genişliği 2 metre, derinliği ise 50 santimetreyi bulunan çökmeler nedeniyle kursaklarında kaldı.



Çözüm bekliyorlar

Hak sahiplerinden 70 yaşındaki Mustafa Özdemir, "Evlerin elektrik ve su tesisatı döşendi. Ancak evlere halen elektrik ve su bağlanmadı. Anahtar teslimini beklerken bir de altyapı sorunu ortaya çıktı. Yollarda tehlikeli çökmeler meydana geldi. Çukurlar oluşan yoldan araç gelmesi ve yürümek mümkün değil. Belediye başkanı TOKİ'nin sorunlarıyla ilgilenmiyor. Yetkililerin bir an önce bu sıkıntılara çözüm bulmalarını bekliyoruz" dedi.

Yeşilbağcılar Beldesi sakinlerinden 65 yaşındaki Cemal Öztemiz ise "Yıllardır başımızı sokacak bir yer yapılmasını istedik. Üç yılda tamamlanan TOKİ konutlarından ev aldık. Daha evlerimize yerleşmeden, yollarda büyük tehlike saçan çukurlar oluştu. TOKİ evleri biteli bir sene oluyor. Ama hiç kimse evinde oturamıyor" diye yakındı.



"TOKİ'nin bilgisi olmadan müdahale edemeyiz"

Konutların yapımında aceleci davranıldığını söyleyen Yeşilbağcılar Belediye Başkanı Etraf Cicili, şöyle konuştu:

"Kanalizasyon geçen yollar, yeteri kadar beklenmeden, zeminin oturmasına fırsat verilmeden asfaltlandı. Bunun sonucunda da kısa sürede göçükler oluştu" dedi. TOKİ'nin, şu an inşaatların yapımını yüklenen firmadan evleri teslim almadığına dikkati çeken Başkan Cicili, "TOKİ'nin haberi olmadan, yola müdahalede bulunmayız. Ayrıca, TOKİ konutlarını yapan üstlenici firmanın bizden inşaat ruhsatı alıp, tapu işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Firmanın ayrıca elektrik ve su aboneliklerini tek tek evlere bağlatması gerekiyor. Bu işlemler bittikten sonra konutları teslim alabiliriz."