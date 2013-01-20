Samsun'da geçen yaz yaşanan sel felaketinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği TOKİ konutlarının bodrum katları sığınağa dönüştürüldü.

Samsun'da 4 Temmuz 2012'de yaşanan ve 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sel felaketinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yer alan Kuzey Yıldızı konutlarının bodrum katlarında, Kenan Yazıcı (34), oğulları Mücahit (14) ve Bedirhan (10) ile 1,5 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ve 5 yaşındaki ağabeyi Aziz Yılmaz'ın cesetlerine ulaşılmıştı.

Sel felaketinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, zemin seviyesinin altında iskan verilmeyeceğini söylemişti.

Konuk olduğu AA Editör Masası'nda sözlerinin hatırlatılması ve çalışmalarının sorulması üzerine Bayraktar, “Zemin kotu altındaki iskanları kaldırmak için şu anda çalışmamız bitti, gerek yönetmelik gerekse yasal düzenleme. Bunu en kısa sürede yürürlüğe koyacağız. Zaten TOKİ olarak yaptığımız konutlarda, yeni projelerde, taşkın alanlarında bodrum katlarına kesinlikle iskan vermiyoruz yönetmelik çıksa da çıkmasa da. Ama bunun yasal düzenlemesini de bitirmek üzereyiz” ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ Kuzey Yıldızı konutlarında devam eden çalışmalarla, 5 kişinin yaşamını yitirdiği zemin kotu altındaki bodrum katları, pencereleri kapatılarak çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere sığınağa dönüştürüldü.



Apartman görevlileri giriş katlara yerleştirilecek



Sel felaketinin ardından geçici olarak Odunpazarı TOKİ konutlarına yerleştirilen apartman görevlileri, yapımı devam eden TOKİ Kuzey Yıldızı konutlarının 2. etabı tamamlandığında giriş katlara yerleştirilecek.