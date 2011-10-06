-TOKİ konutlarına bir kişi müracaat etti ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Ankara'nın Bala ilçesinde yapılacak 168 konut projesine, bir kişi müracaat etti. Bala Belediye Başkanı İbrahim Gürbüz, göç eden nüfusu tekrar geri çekmek ve ilçe sakinlerini ev sahibi yapmak için TOKİ'ye arsa ile birlikte proje sunduklarını, bu kapsamda 168 konutun yapılması planlandığını bildirdi. TOKİ'nin, projeye başlaması için belediyeden ön başvuru talebi istediğini anlatan Gürbüz, mart ayında başlayan ön başvuru sürecinde sadece Belediye Meclis Üyesi Arif Kaplan'ın müracaat ettiğini, vatandaşlardan herhangi bir talep gelmediğini söyledi. Gürbüz, konutlara talep gelmeyince ön başvuru için iki ay ek süre talep ettiklerini belirtti. -''Vatandaşların talebini bekliyoruz''- Belediye Başkanı Gürbüz, Bala'nın hemen girişinde yer alan merkezi konumdaki 13 dönümlük araziye konut yapılmak üzere TOKİ'ye tahsis ettiklerini belirterek, bu arsaya 2 artı 1 ile 3 artı 1 olmak üzere 168 konut projelendirildiğini kaydetti. Alt ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan projenin yapımı için TOKİ'ye başvurduklarını ancak şu ana kadar vatandaşlardan talep gelmediğini belirten Gürbüz, aldıkları iki ay ek süre içerisinde vatandaşları teşvik etmeye çalışacaklarını söyledi. Gürbüz, ''Amacımız, ilçemize de konut projesi kazandırmak. Hem Bala'dan giden nüfusu buraya çekmiş olacağız hem de ilçemize güzel bir konut projesi sunmuş olacağız. Her yıl göç veren ilçemize geri göçü başlatmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilçedeki vatandaşların yanı sıra Ankara'ya veya başka ile göç eden Balalı vatandaşların talebini bekliyoruz'' diye konuştu. Gürbüz, TOKİ tarafından yapılması planlanan konutların ilçedeki konut ihtiyacını gidereceğini belirterek, Bala'yı fiziksel ve sosyal yönden gelişmiş bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. TOKİ konutlarına başvuruda bulunan Bala Belediyesi Meclis Üyesi Arif Kaplan ise kendisinin konuta ihtiyacı olmadığını belirterek, vatandaşlara öncülük etmek amacıyla TOKİ konutlarına müracaatta bulunduğunu söyledi.