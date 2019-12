-TOKİ İDDİALARA YANIT VERDİ ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde idare tarafından yaptırılan yapılarda, en düşük C 20 sınıf beton kullanılması zorunluluğunun bulunduğunu bildirdi. İdare, şantiyedeki beton dökümlerinin de TOKİ bünyesindeki müşavir firmalar, inşaat sahasına en yakın resmi kurumların teknik elemanları gözetiminde kontrol edildiğini, ayrıca TOKİ elemanlarınca belli periyotlarla şantiye kontrolleri yapıldığını açıkladı. TOKİ'den, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Paksoy'un ''TOKİ inşaatlarında en düşük mukavemetli beton kullanıldığı'' iddiaları üzerine yapılan yazılı açıklamada, idarece yapılan işlerin projelendirme aşamasında hesap yöntemine ilişkin olarak bulunan tüm standart ve şartnamelere uygun projelendirme yapıldığı vurgulandı. Türkiye genelinde TOK'nin yaptırdığı yapılarda en düşük C 20 sınıf beton kullanılmasının zorunlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgi verildi: ''Beton dökümleri, idaremiz bünyesindeki müşavir firmalar, müşavir bulunmayan yerlerde ise inşaat sahasına en yakın yerdeki resmi kurumlardan il özel idareleri ve valilikler kanalıyla görevlendirilen teknik elemanlar gözetiminde kontrol edilmekte olup, yine idaremiz elemanlarınca belli periyotlarla şantiye kontrolleri yapılmaktadır. İnşaat alanına gelen tüm beton taşıyıcılarından alınan numunelerin slamp testlerinin yapılması ile başlayıp, beton dökülen ünitenin belli aşamalarında test küpleri ile numuneler alınması, alınan numunelerin test ortamlarında günleri gelene kadar bekletilip, gerekli tüm testlerinin yapılması ve sonuçların idareye ulaşması şeklindedir. TOKİ, her beton dökümünde alınan numunelerin minimum yüzde 30'luk miktarının ve 28 günlük sonuçların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız özel ya da resmi devlet kuruluşlarında (DSİ, Üniversiteler, vb) test ettirilmesini yüklenicilere şart koşmakta, test yapılan makinenin kalibrasyon belgeleri ve ilgili kurumca verilmiş vize tarihleri de kontrol edilerek deneyler kontrol denetiminde yapılmakta, sonuçlar raporlanarak şantiyelerde ve idarede muhafaza edilmektedir.'' TOKİ inşaatlarının hepsinde hazır beton kullanıldığı ve beton üreticilerinden temin edildiği kaydedilen açıklamada, ''Dolayısı ile bu tür yanlış iddialar hazır beton üreticilerini de itham etmektedir'' denildi.