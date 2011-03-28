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Ekonomi

TOKİ FIRSATLARI SMS İLE CEPTE İSTANBUL (A.A)

28 Mart 2011 17:59

-TOKİ FIRSATLARI SMS İLE CEPTE İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - TOKİ'nin gerçekleştirdiği konut satışı, kura çekimleri ile belirlenen konut satış sonuçları, tüm ihale ve haberleri açıklandığı anda SMS ile vatandaşlara ulaştırılacak. Avea, Vodafone ve Turkcell'in farklı servislerle uygulamaya başladığı servis sayesinde TOKİ, bilgiye erişimde zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Aboneler, satış ilanlarından haberdar olmak için ''TOKI boşluk SATIS boşluk IL PLAKA KODU veya IL ADI'', kura sonuçları hakkında bilgi almak isteyenler ''TOKI boşluk KURA boşluk IL PLAKA KODU veya IL ADI'', TOKİ ihaleleri ile ilgili bilgi almak için ''TOKI boşluk IHALE boşluk IL PLAKA KODU veya IL ADI''nı yazıp 3737'ye kısa mesaj atarak servise aboneliklerini başlatabilecek.  Talep edilen kategori ile ilgili TOKİ tarafından yeni bilgiler açıklandıkça bilgiler aboneye SMS olarak gelecektir.

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