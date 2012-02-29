TOKİ camisine kıble düzeltmesi

T24 - Kilis TOKİ Konutları’ndaki bir ev sahibi, TBMM Dilekçe Komisyonu’na, “TOKİ tarafından yapılan caminin kıblesinin doğru olup olmadığıyla ilgili şüphelerim var. Bu şüpheyle ibadetimi yerine getirmekten rahatsızlık duyuyorum. Meclis bize yardımcı olsun” şikayetinde bulundu.

Umut Erdem'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre; Dilekçe Komisyonu da harekete geçerek, konuyla ilgili TOKİ Başkanlığı’ndan bilgi istedi. TOKİ’den Meclis’e gelen cami bilgilendirmesinde, vatandaşın şüphesinin haklı olduğu, caminin kıblesinin yanlış yönde olduğu belirtildi. TOKİ yapılan bu hatanın gerekçesini ise “Çok yoğun çalışıyoruz. Yürütülen bu büyük projelerde bazen bu tür istenmeyen hatalar olabiliyor” diye açıkladı.

İp çekiyoruz

Kilis Müftüsü Mehmet Cüneyt Kavşut ise caminin Osmanlı tipi olmadığını ve mimarisinin değişik olduğunu belirterek şunları söyledi: “Caminin beşgen bir yapısı var. Belki cami köşesinde namaz kılanlara kıble yanlış geliyor olabilir. Konuyu inceletip, bir hata varsa cami içindeki saf düzenini belirleyebiliriz. Kıbleyle ilgili camilerde bir yanlışlık olduğu zaman cami içerisinde ip çekerek konum ve saf düzeni belirliyoruz. ”