-TOKİ BAYRAMDA AÇIK ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 7 gün sürecek bayram tatili boyunca ev almak amacıyla proje gezecek vatandaşlar için sayılarını 39'a yükselttiği satış ve tanıtım ofislerini, bayramın ikinci gününden itibaren açık tutacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar ağırlıklı olarak bankalar aracılığıyla yürütülen satışlara hız kazandırmak ve ev sahibi olmak isteyenlerin doğru tercih yapmasını sağlamak amacıyla, kurulan satış ve tanıtım ofislerinin sayısı 15'den 39'a çıkarıldı. Bu ofisler, bulundukları bölgelerdeki bankalarla koordineli olarak çalışacak. Pazarlama ve satış konusunda uzman ekiplerin görev aldığı satış ofislerine başvuranlar, TOKİ projelerini görmek istediklerinde özel araçlarla proje alanında gezdirilecek. Özel sektör anlayışıyla faaliyet gösteren 39 satış ofisi, Kurban Bayramı'nın birinci günü hariç, açık tutulacak. Ev sahibi olmak isteyen ailelerin tüm sorularına cevap verecek bilgi birikimine sahip uzman ekiplerin görev yaptığı satış ofislerinde, potansiyel müşterilere proje tanıtım CD'leri verilecek. Ayrıca, örnek daireler gezdirilecek. Açıklamaya göre, satış ofislerinde görevli uzman ekipler, bulundukları bölgedeki projenin tanıtımı için kurumsal ziyaretler ve toplu bilgilendirme programları organize edecek şekilde yapılandırıldı. Satış ofislerinde görevli uzmanlarının bilgilendirme alanları, kurulu bulundukları proje alanıyla sınırlı kalmayıp, bulundukları ildeki diğer projeler ile tüm Türkiye'deki TOKİ konutlarını kapsıyor. Bilgilendirme konusunda her türlü iletişim kanallarını kullanacak şekilde tasarlanan satış ofisleri, başta el ilanları olmak üzere; e-mail, cep mesaj, yerel televizyon ve gazeteler ile afiş ve diğer bilgilendirme yollarıyla konut alıcılarına ulaşacak. TOKİ'nin tanıtım ve satış ofisleri açtığı projeler şöyle: ''Adapazarı Ayçiçeği Vadisi, Ankara Gölbaşı-Örencik, Altındağ-Aktaş-Gültepe, Ayaş, Mamak, Polatlı, Turkuaz, İstanbul- Halkalı, Antalya-Çıplaklı, Sütçüler, Ardahan Merkez- Sugöze, Bolu Merkez-Karaköy, Bursa-Hamitler, İnegöl, Akçağlayan, Çorum-Merkez, Denizli-Kurudere, Eskişehir(2), Gaziantep-Çıksorut, Şahinbey Serinevler-Perilikaya, Şehitkamil, İzmir-Torbalı, Tire, Kahramanmaraş Merkez-Fatih Mahallesi, Konya –Halkapınar, Meram, Seydişehir, Manisa-Merkez, Manisa–Turgutlu, Mardin–Midyat, Mersin Anamur-Ören, Erdemli, Silifke, Ordu-Ünye, Yozgat-Merkez Eskipazar.''