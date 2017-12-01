TOKİ Başkanı Turan: Türkiye yatırım cazibesini koruyor

İSTANBUL, (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Türkiye\'nin yaşanan sıkıntılara rağmen yatırım cazibesini koruduğunu belirterek, \"Devletimiz, yabancı yatırımcıya yönelik, Türkiye\'nin, İstanbul\'un yarıştığı dünya metropollerine göre mevzuattan vergi düzenlemelerine kadar büyük kolaylıklar sunuyor\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin katılımıyla, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'ın ev sahipliğinde, Grand Pera Emek Salonunda \'İçinde Olmaya Değer\' temasıyla \'Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması\' düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Turan, Beyoğlu\'nun tarihinden bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra yaşanan değişim sürecini anlattı.

Beyoğlu\'nun o dönemden sonra tekrar cazip hale gelmeye başladığını dile getiren Turan, ilçede yaşanan dönüşümden bahsetti. Turan, Türkiye\'de kendi ekonomisine güvenen bir yatırımcı ve nüfusun olduğunu kaydederek, yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye\'nin yatırım cazibesini koruduğunu vurguladı.

\"TÜRKİYE’YE YATIRIM ZAMANI\"

“Devletimiz yatırım yapanın yanındadır ve olmaya da devam edecektir” diyen Turan, ”Netice olarak buraya yatırım yapan her zaman kazanmıştır ve bundan sonra da kazanmaya devam edecektir. Türkiye’de kendi ekonomisine güvenen bir nüfus var. Sektör özelindeki dönemsel rakamların dahi, uluslararası yatırımcı nezdinde bir referanstır. Yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye\'nin yatırım cazibesini koruduğu bir ortamda, elimizdeki güçlü argümanlarla \'Türkiye’ye yatırım zamanı\' olduğunu tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ülkedeki gayrimenkul yatırımının cazibesine değinen Turan, \"Devletimiz, yabancı yatırımcıya yönelik, Türkiye\'nin, İstanbul\'un yarıştığı dünya metropollerine göre mevzuattan vergi düzenlemelerine kadar büyük kolaylıklar sunuyor\" vurgusu yaptı.

\"BEYOĞLU YATIRIMCININ GÖZÜNDE AYRI BİR YERE SAHİP\"

Bulaşmanın Beyoğlu ilçesine yeni değerler katmasını dileyen Turan, “Beyoğlu, çok kültürlü yapısı, mimari dokusu, dinamik yaşam alanlarıyla sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yatırımcılar nezdinde ayrı bir değere sahiptir. Kadim bir yerleşim olması nedeniyle, ülkemizin pek çok şehrinde benzer şekilde süregelen kentsel dönüşüm sürecinden de bağımsız değil. Yapı sektörü olarak gerek kamu gerek özel sektör olarak hepimizin bu işin bir ucundan tuttuk. Bizler bilhassa şehirlerimizi deprem tehdidi karşısında güvenli alanlara dönüştürme gayreti içindeyiz. Bunu yaparken, mimari boyuttaki kaygıları, şehre hem fiziksel hem de ekonomik açıdan zarar vermeyen; değer katan yatırım boyutunu da değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Beyoğlu\'nun kentsel dönüşüm sürecinde, yatırımı potansiyeli yüksek yerleşimler arasında yer aldığını kaydeden Turan, Beyoğlu\'nun konut yaşamından iş hayatına, kültür-sanattan turizme, hayata dair tüm sosyal, fiziki ve ekonomik unsurları bir arada en dinamik haliyle yaşattığını ifade etti.Turan, Beyoğlu\'na yatırım yapan ve yapmak isteyen iş adamlarını, paydaşları bir araya getiren etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

(FOTOĞRAF)