TOKİ Başkanı kiralık evde oturuyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın Ankara'da 2+1 kirada oturduğu ve İstanbul'daki evinin 3+1 olduğu ortaya çıktı. Turan, “Ailem İstanbul’da, 4 çocuğum var. 3 oğlumuz bir odada, kızımız bir odada kalıyor, sığıyorum. Mahallemiz çok güzel. Orası kendi evim. Alıştık oraya. Esnafımız, berberimiz, eczanemiz var. Ankara’da ise 2+1’de kirada oturuyorum. Kirayı kendim veriyorum. Lojman değil” dedi.

Abdullah Karakuş Milliyet gazetesinini bugünkü nishasında yayımlanan 'TOKİ Başkanı 2+1’de kiracı' başlıklı yazısı şöyle:

TOKİ, her yıl on binlerce ev yapıyor. TOKİ Başkanı’nın nerede oturduğu merak edilir. ‘Villa mı, rezidans mı acaba?’ diye.

Bunu TOKİ Başkanı Ergün Turan’a sorunca Ankara’da 2+1’de kirada oturduğunu öğrendim.

Turan’ın İstanbul’daki evi ise 3+1’miş. Merter’de 20 yıldır aynı dairede oturduğunu belirten Turan, “Ailem İstanbul’da, 4 çocuğum var. 3 oğlumuz bir odada, kızımız bir odada kalıyor, sığıyorum. Mahallemiz çok güzel. Orası kendi evim. Alıştık oraya. Esnafımız, berberimiz, eczanemiz var. Ankara’da ise 2+1’de kirada oturuyorum. Kirayı kendim veriyorum. Lojman değil” dedi.

TOKİ 13 yılda Türkiye genelinde 750 bin konut yapmış. Sadece bu yıl 64 bin sosyal konut yapan TOKİ, önümüzdeki yıl ise rekor rakam olan 75 bin konuta ulaşmayı hedefliyor.

Son 2.5 yıldır yatay mimariyi esas alan TOKİ’nin ana sloganı ise ‘Hiç bir şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak.” Eskişehir, Gaziantep, Trabzon’daki stadyumları bitirmek üzere olan TOKİ, Suriye sınırında da 600 kilometre duvar örüyor.

Erdoğan: FETÖ’nün gerçek yüzünü yurtdışında anlatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele ele alındı.

Tek tek bakanlardan neler yaptıklarını dinleyen Erdoğan, FETÖ ile yurtdışında mücadeleye yönelik talimat verdi. Bakanlardan yurtdışındaki muhataplarına ve işadamlarına FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatmalarını isteyen Erdoğan özellikle FETÖ’nün okullarının kapatılması-el değiştirmesine yönelik yoğun kulis yapılmasını gerektiğini vurguladı.

Erdoğan ayrıca yurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’nin adını ve Türk Bayrağı’nı kullanmasının önlenmesini yurtdışındaki muhataplardan özellikle istenmesi talimatını verdi.

Bakan tavsiyesi: Erken evlenin

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 27 yaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çalışma ekibine girmiş.

Bir yıl kadar yatılı okulda okuyan, üniversite okurken çalışan Kılıç, geçtiğimiz günlerde KarabükÜniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Samimi sohbette Bakan Kılıç öğrencilik yıllarından eşiyle nasıl tanıştığına kadar birçok konuda soruları yanıtladı. Bu sohbette Bakan Kılıç, gençlere erken yaşta evlenmeyi de tavsiye etti. Kılıç şunları söylemiş:

“Üniversitede siyaset ve ekonomi okudum. Lisansımın üstüne ticaret hukukuyla alakalı bir mastır düşüncemiz vardı fakat o olmadı. Üniversitede okurken bir restoranda çalışıyordum. Daha sonra üniversiteden mezun olduğum yıllarda tezgahtarlık yaptım. Garsonluk da yaptım. Eşimle bir akşamüstü bir toplantıda tanıştık. 19 yaşında tanıştık, 22 yaşında evlendik. Dolayısıyla erken yaşta evlenmeyi hepinize tavsiye ediyorum. Ben askere evlendikten sonra gittim. İş hayatına da evlendikten sonra girdim. Yurt dışından Türkiye’ye döndüğümde siyasetteki, bürokrasideki görevime de evliyken başladım. O arada kızımız da bizimle beraber büyüdü. Sonra ikinci kızımız geldi. Evlenirken ben bu işi nasıl götüreceğim, nereden para kazanacağım, bu nasıl olacak diye hiç düşünmedim. O işi yapmam, bu işi de yapmam da demedim. Fast-food restoranında da çalıştım, bulaşık da yıkadım, tezgahtarlık da yaptım. Bazen eşim anlatır; eve geldiğim zaman yağ kokusu üstüme sinermiş. Çok üzülürmüş o yağ kokusunu bende aldığı zaman. Ama bunlar hayatın bir parçası. Ben birçok şeyi çalışma hayatında öğrendim.”

Yeni vali farkı

Ankara’nın yeni Valisi Ercan Topaca. Bu görevi öncesi on binlerce Suriyelinin kaldığı Hatay’da valiydi. Hem kamplarda hem de şehirde yaşayan Suriyelilerin olduğu Hatay’da Topaca, güvenlik anlamında başarılı çalışmalar yapmış. Türkiye’ye her giren Suriyelinin parmak izini alan Topaca, Hatay’ın 7 noktasında arama noktaları da kurmuş. Risk durumunda ise Vali Topaca bu sayıyı 90’a çıkarmış.

Vali Topaca sıkı güvenlik önlemlerini Ankara için de uygulamaya başlamış. Bunu 29 Ekim’de Ankara hissetti. Sürekli sahada olan Topaca Ankara’ya gelir gelmez de canlı bombalar yakalandı.

Eski Hatay Valisi Topaca, Ankara’da da farkını hissettirecek gibi gözüküyor.