TOKİ Başkanı: Kalitede istenilen seviye değiliz

T24 -

Bayraktar, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 500 bin konut üretimi hedefini yakaladığı 2011 başı itibariyle, ülkenin gelecekteki konut stratejileri ile ilgili yeni hedeflerini, konut ve kentleşmeye ilişkin öncelikleri ve bunların başında gelen kentsel dönüşümü uluslararası düzeyde değerlendirmek amacıyla 4-5 Mart 2011'de İstanbul'da Konut Kurultayı düzenleneceğini bildirdi.





Kurultayın ana temasının ''Konutta Yeni Yaklaşımlar, Stratejiler, Eylemler ve Kentsel Dönüşüm; Doğal Afetlere Hazırlıklı Bir Türkiye İçin Kentsel Dönüşüm Seferberliği'' olarak belirlendiğini dile getiren Bayraktar, şöyle dedi:







"ANCAK TEŞEKKÜR EDERİZ"





Erdoğan Bayraktar, bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan'ın çılgın projesi'' diye Karadeniz kıyısında 3,4 milyon kişinin yaşayacağı bir projenin yapıldığının kamuoyuna yansıdığını belirterek, ''Böyle bir proje var mı?'' sorusuna ''Ne diyeyim, ancak teşekkür ederiz'' yanıtını verdi.





Bir soru üzerine Bayraktar, yaptıkları konutlarda çok büyük bir kaliteyi yakaladıklarını söyleyemeyeceklerini, ancak 8 sene öncesine göre bugün kalitenin en az 3 misli arttığını ifade etti.

TOKİ ile iş yapan müteahhitlerin sayısının 800'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:





''Notu çok düşük olan müteahhitleri dışlıyoruz, onlar iş alamıyorlar. 'Bu müteahhit bu işi yapamaz' deyip işi iptal ediyoruz. 2003 yılının başında 300 kadar müteahhitimiz vardı yüzde 35'i döküldü. İşini bitiremedi, iflas etti. Ama şu anda TOKİ'de iş yapan 600 kadar müteahhit var ve işini yapamayan müteahhit oranı da yüzde 6'lara, 7'lere düştü. Müteahhitlerde de çok ciddi kalite artışı oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 30 tane ülke Türkiye'deki konut üretim modelini incelemek istiyor, Türkiye'den yardım istiyor. Bu bakımdan yurt dışı çalışmalarımızı da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.''