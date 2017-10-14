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Çevre

TOKİ Ayder'e 100 kişilik ekip gönderdi: Telaşa kapılmayın

Erdoğan, bölgedeki plansız yapılaşmaya "Biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik" diyerek tepki göstermiş ve bölgede kentsel dönüşüm yapılacağını duyurmuştu

14 Ekim 2017 23:30

TOKİ tarafından Rize'nin Ayder Yaylası için yürütülen çalışma kapsamında bölgeye gelen 100 kişiden oluşan teknik heyet incelemede bulundu. Heyette bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, 'Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burada bizim medeniyetimize uygun bir tarz oluşturmanın peşindeyiz' dedi. Karadeniz’in imara açılması uzun süredir eleştirilere neden oluyor.

Yeşil Yol  ve HES projeleri vatandaşların protestolarıyla karşılanırken, Trabzon Uzun Göl’e yapılan inşaatlar doğal güzelliği neredeyse tamamen yok etti. Karadeniz’deki kontrolsüz yapılaşmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Burayı İnşallah devlet olarak da özellikle duracağız. Ayder'i kentsel dönüşüm ile hakikaten şanına yakışır hale getireceğiz. İçişleri Bakanımız ile Uzungöl'ü görüştük. Aynı değişim dönüşümü Uzungöl'de yapmamız lazım. Bunlar çekim alanı. Otel olayına girmeleri halinde Rize rahatlayacak. Anlık kazançlar uğruna güzelliklerimizin tahribine asla müsaade etmemeliyiz” sözleriyle tepki göstermişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ayder yaylasında inceleme yapan heyet üyeleri, vatandaşların sorularını yanıtladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Ayder Yaylası'nın doğal sit alanı olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmanın çok geç kalınmış bir çalışma olduğunu belirten Tekinsoy, "Turizm destinasyonuna dönüşmüş olmasına rağmen, buranın bir halen planının olmaması kabul edilir değil" dedi. 

Tekinsoy şunları kaydetti:

Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi katılımcı bir yaklaşım söz konusu olacak. Burayı görünce insanın içi burkuluyor. Tamamında da maalesef bir perişanlık söz konusu." 

Buralarda da planlama yapacaklarını anlatan Tekinsoy, "Buralar dünyanın en güzel ortamları fakat bakımsız, plansız ve sahipsiz durumda. Bugün buralara devlet sahip çıkıyor. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burada bizim medeniyetimize uygun bir tarz oluşturmanın peşindeyiz. Modern mimari yansıması söz konusu olmayacak. Kendi medeniyetimizin eseri sayılabilecek bir proje çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu. 

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise "Arama Konferansı" adı altında çalışma yaptıklarını söyledi. Ellerinde bir proje olmadığını ifade eden Konyalıoğlu, "Olsa zaten vatandaşlarımızla paylaşırız. Konferansla, bu projeyi önümüze gelecek bilgilerle, belgelerle ve vatandaşlarla istişare ederek, nasıl bir proje yapmamız gerektiği arayışı amaçlanıyor" dedi. Konyalıoğlu, projenin her aşamasında hak sahiplerinin sürecin içerisinde olacağını belirterek, "Hak sahiplerinin yönlendirmesi ve talepleri doğrultusunda bu süreç geliştirilecek. Bundan herkes emin olsun." diye konuştu. 

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlıkın talimatları ile TOKİ önderliğinde beş bakanlığın da içinde bulunduğu çalışma olduğunu vurgulayan Konyalıoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Buradan vatandaşları sürmek, uzaklaştırmak ve kamulaştırmak gibi bir amacımız yok ve olamaz.  Amacımız bu yöreyi tanımak, görmeyen insanlara tanıtmak. Basında yer veriliyor, 'TOKİ Ayder Yaylası'na müdahale edecek, Ayder Yaylası'na girecek'. Burada katlı TOKİ konutları zaten düşünülemez. Buraya öyle bir şey yapılması mümkün değil. Öyle bir şey de düşünülmüyor. Burada vatandaşların görüşleri ve ve fikirleri doğrultusunda bir proje tasarlanacak. Ona göre hayata geçireceğiz." 

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