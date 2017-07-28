TOKİ, arıtma tesisi için ağaç kesmek istedi; köylüler tepki gösterdi

Manisa’nın merkez Yunusemre ilçesindeki Akgedik mahallesinde, TOKİ konutlarının arıtma tesisi yapımı için 10 yıllık çam ağaçları sökülmeye başladı. Kesime tepki gösteren 200 köylü de dün saat 07.30’dan itibaren kepçeler ve jandarmaların geldiği kazı alanına akın etti. Köylüler, sökülen ağaçları geri almak, geri kalanları da söktürmemek için 10 saat boyunca mücadele etti, dört kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleriyle köylüler arasında çıkan arbedede TOMA hazır bekletildi. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı. Jandarma, polis ve AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin zabıta ekipleri, köylüler ile işçilerin arasına set çekti.

Köylüler de ellerindeki Türk bayraklarıyla iş makinelerinin üstüne çıktı, her ağacın altında iki-üç kişi nöbet tuttu. Güvenlik güçleri ve zabıtalar iş makinelerinin başında ve ağaçların altında bekleyen köylülere su dağıttı.

Bir ağacın altında nöbet tutan köylü Fatma Baykarlar şunları söyledi:

“Sabahtan beri nöbetteyiz. Niye buraya bu kadar askeri getirdiler? İsterlerse İzmir’den, İstanbul’dan da tavviye ekip getirsinler. Biz buradan kalkmayacağız. İstedikleri kadar uğraşsınlar, burayı vermeyiz. Her gün buradayız.”

Köylüler, ağaçları yeniden dikeceklerini de bildirdi.

Dört gözaltı

Köylülerin eylemi 10’uncu saatindeyken polisten uyarı geldi. Eylemin kanun aykırı olduğunu iddia eden polisler, köylülere dağılmaları için iki dakika süre verdi. Saatlerdir alanda olan köylüler dağılmayınca müdahale geldi. Polis dört kişi gözaltına alırken, kazı için bekleyen iş makinesi de köylülerin çıkarılmasının ardından çalışmaya başladı.

Öte yandan direniş yalnızca kazı alanında sınırlı kalmadı. Akgedik Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar, yapılması planlanan arıtma tesisinin iptali için Manisa İdare Mahkemesi’ne başvurdu.