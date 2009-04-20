T24 LogoT24 Logo
Çevre

TOKİ, Ankaralıları ağaç dikmeye bekliyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), fidan dikimi için çarşamba günü Ankaralıları Eryaman'daki Göksu Park'a bekliyor.

20 Nisan 2009 03:00

Kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Çevre Yolu'na 14 günde 32,7 bin fidan diken Toplu Konut İdaresi (TOKİ), son fidanların dikimi için Çarşamba günü Ankaralıları Eryaman'daki Göksu Park'a bekliyor.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 25. yılı nedeniyle bazı etkinlikler düzenleyen idare, bu kapsamda Ankara Çevre Yolu;nun Optimum Alışveriş Merkezi yanından başlayıp İstanbul istikametine devam eden güzergahına 14 günde 32 bin 700 sedir, selvi, iğde ve akasya fidanı dikti. Çarşamba günü Eryaman Göksu Parkı yanında düzenlenecek törenle son fidanlar dikilecek.

Açıklamada, TOKİ çalışanları ve ailelerinin de katılacağı fidan dikme şölenine Ankaralıların da beklendiği vurgulandı. Törene, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar da katılacak.

TOKİ, 25. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Konut Tasarım Yarışması" da düzenlemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24