TOKİ, Ankaralıları ağaç dikmeye bekliyor

Kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Çevre Yolu'na 14 günde 32,7 bin fidan diken Toplu Konut İdaresi (TOKİ), son fidanların dikimi için Çarşamba günü Ankaralıları Eryaman'daki Göksu Park'a bekliyor.



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 25. yılı nedeniyle bazı etkinlikler düzenleyen idare, bu kapsamda Ankara Çevre Yolu;nun Optimum Alışveriş Merkezi yanından başlayıp İstanbul istikametine devam eden güzergahına 14 günde 32 bin 700 sedir, selvi, iğde ve akasya fidanı dikti. Çarşamba günü Eryaman Göksu Parkı yanında düzenlenecek törenle son fidanlar dikilecek.



Açıklamada, TOKİ çalışanları ve ailelerinin de katılacağı fidan dikme şölenine Ankaralıların da beklendiği vurgulandı. Törene, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar da katılacak.



TOKİ, 25. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Konut Tasarım Yarışması" da düzenlemişti.

