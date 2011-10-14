-TOKİ, Ankara'da bin 146 konutu satışa çıkarıyor ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara'nın batısına kurulan Yapracık Konutlarında bin 146 konut satışa çıkıyor. Yapracık konutlarında satışa çıkarılan konutlar ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme ve alma olanağı ile (açık satış) 17 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Yapracık Konutları 120 ay vade ile satılacak. 2+1'ler 10 bin lira, 3+1'ler 20 bin lira ve 4+1'ler 35 bin lira peşinat verilerek satın alınabilecek. Konutların satış işlemleri, Ziraat Bankasının tüm şubeleri tarafından gerçekleştirilecek. -''Eryaman'dan sonra en büyük uydu kent olacak''- Eryaman'dan sonra Ankara'nın en büyük uydu kentlerinden biri haline gelecek Yapracık Konutları, sosyal donatılarıyla da tam bir yaşam alanı haline gelecek. Konutların yanı sıra okulu, sağlık ocağı, kreşi ve camisiyle konut sahiplerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan sağlanacak. TOKİ konutlarında uygulanan deprem kriterlerinin tamamını taşıyan Yapracık Konutları, sağlam zemini ve yapım teknikleriyle her türlü deprem şartları dikkate alınarak tasarlandı. Zemin etütleri uzman ekiplerce yapılan Yapracık Konutları, TOKİ tarafından sağlamlığı nedeniyle benimsenen 'radye temel' ve 'tünel kalıp' sistemleriyle inşa ediliyor. Yapracık Konutları, projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 40 bin kişinin yaşayacağı bir uydu kent haline gelecek. TOKİ'nin Ankara Yapracık Konutları başta olmak üzere tüm satışları hakkında www.toki.gov.tr adresinden bilgi alınabiliyor.