-TOKİ ALT GELİR GRUBUNDA GELİR SINIRINI YÜKSELTTİ ANKARA (A.A ) - 12.12.2010 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ülke geneli ekonomik koşullarını dikkate alarak, alt gelir grubu ve yoksul vatandaşlara yönelik konut satışlarında başvuru şartlarını yeniden belirledi. İdare, alt gelir grubuna yönelik konutlarda azami aile geliri sınırını net bin liradan 2600 liraya, İstanbul'daki projeler için ise 2 bin 500 liradan 3 bin 100 liraya çıkardı. Azami hane gelirinin belirlenen tutarların altında olduğunu belgeleyenler, alt gelir grubuna yönelik konut projelerine başvurabilecek. Alt gelir grubundaki vatandaşlara yönelik projelere başvuru yapılabilmesi için, vatandaşların, projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olma gerekiyor. Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracaklarda ise en az 5 yıllık süre aranacak. Bu kişilerin, 25 yaş ve üzerinde, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekiyor. Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri için bu şartlar dikkate alınmıyor. Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda 25 yaş şartı aranmıyor. Başvuru şartları uyarınca, alt gelir grubuna yönelik konutlara başvuracakların azim aylık hane halkı geliri, net 2 bin 600 lira olarak belirlendi. Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2 bin 600 olması gerekiyor. İstanbul'daki projelerde, azami aile gelir şartı 3 bin 100 lira olarak uygulanacak. Söz konusu başvuru şartlarına sahip olanların başvuruları, ''Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri'', ''Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazileri'', ''En az yüzde 50 özürlü vatandaşlar'', ''Diğer alıcı adayları'' olmak üzere 4 kategoride kabul edilecek. -YOKSUL GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI Yoksul vatandaşlara yönelik konut projelerine başvuracakların, Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olmaması gerekiyor. Yeşil Kart sahipleri, 2022 sayılı kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 sayılı kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yararlananlar bu projelerden konut alabilecek. Söz konusu şartlarına sahip olanların başvuruları, ''en az yüzde 50 özürlü vatandaşlar'' ve ''diğer alıcı adaylar'' olmak üzere 2 kategoride kabul edilecek. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenlerin, durumlarını gösteren belgeleri ibraz etmesi gerekiyor. Alt gelir grubu ve yoksul konutu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar, konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.