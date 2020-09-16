46 millet bahçesinin toplam maliyeti 1 milyar 688 milyon lira

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tamamlanan ve uygulama aşamasında olan 46 millet bahçesinin toplam maliyetinin 1 milyar 688 milyon lira olduğunu, projelendirme aşamasında ise 126 millet bahçesi bulunduğunu açıkladı.

Tamamlanan ve uygulama aşamasında olan millet bahçelerinin maliyeti, CİMER üzerinden yapılan başvuru ile ortaya çıktı. TOKİ, millet bahçelerinin maliyetine ilişkin 12 Ağustos’ta yapılan başvuruya, 19 Ağustos’ta yanıt verdi.

Yanıtta, “başvurunun ilgili birimlere iletildiği, ilgili birimlerden cevap gelmesi durumunda gerekli bilgilerin verilebileceği” belirtildi.

TOKİ, 2 Eylül’de verdiği ikinci yanıtta millet bahçelerinin maliyetini açıkladı. Buna göre, 2 Eylül itibarıyla tamamlanan ve uygulama aşamasında olan toplam 46 millet bahçesinin maliyeti 1 milyar 688 milyon 423 bin 784 lirayı buldu.

Toplam maliyeti açıklanan 46 millet bahçesinden 11’ini, tamamlanan millet bahçeleri oluşturdu.

Yanıtta, tamamlanan 11 millet bahçesinin maliyetinin 280 milyon 266 bin 700 lira olduğu belirtildi. 35 millet bahçesinin de uygulama aşamasında olduğu belirtilen yanıtta, bu millet bahçelerinin toplam maliyetinin ise 1 milyar 408 milyon 157 bin 84 lira olduğu kaydedildi.

126 millet bahçesi projelendirme aşamasında

Yanıtta, 126 millet bahçesinin de projelendirme aşamasında olduğu ifade edilirken, “Projelendirme aşamasında olan 126 adet Millet Bahçesi’nin maliyeti, işlerin ihale edilmesine takiben belli olacaktır” denildi.

TOKİ 11, Erdoğan 23 diyor

TOKİ, tamamlanan 11 millet bahçesi olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran’da katıldığı Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni’nde, toplam 23 millet bahçesinin açıldığını belirtmişti.