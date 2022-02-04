TOKİ, 64 milyon TL'ye Bingöl'de millet bahçesi yaptırıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bingöl'de yeni bir millet bahçesi sözleşmesi daha imzaladı. Millet bahçesi ve kıraathanesi için 64 milyon 423 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

TOKİ, 2019 ve 2020 yıllarında inşa ettirdiği 18 millet bahçesi için 390 milyon TL harcadı. Bingöl’de inşa edilecek millet bahçesi için 2 Eylül 2021 tarihinde ihale düzenlendi. Teklifleri değerlendiren TOKİ, 21 Ocak’ta Nehiryol İnşaat isimli şirketle sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli kayıtlara 64,4 milyon TL olarak geçerken, inşaatın 21 Nisan 2023 tarihinde tamamlanması planlandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TOKİ bütçesinden 64 milyon TL harcanacak projenin detayları da ihale kapsamında hazırlanan teknik şartname dosyasında yer aldı. Buna göre, millet bahçesi 326 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Bu bahçenin içinde millet kıraathanesi, büfeler, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, eğlence alanları, kafeteryalar, kütüphane, botanik bahçesi, uygulamalı bitki yetiştiriciliği eğitim alanı, spor tesisleri ile otopark alanları yer alacak.