-TOKİ "DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ" BAŞLATACAK ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, devlet, hükümet, yerel yönetimler, dernekler, akademisyenler ve iş dünyasının birleşerek deprem dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Bayraktar, bu dönüşümü başlatmak için dünyanın önde gelen kentsel dönüşüm uzmanlarını Türkiye'deki uzmanlarla bir araya getireceklerini belirtti. TOKİ Başkanı Bayraktar, yazılı açıklamasında, kentlerdeki ruhsatsız konut alanları ve gecekondu oluşumunun çok ciddi boyutlara vardığını kaydetti. Deprem kuşağında olan Türkiye'de şehirleri, salaş ve plan dışı kaçak yapılardan kurtarmanın herkesin en önemli görevi olması gerektiğini ifade eden Bayraktar, ''Bugün 7 şiddetinde bir deprem binlerce insanımızın hayatını tehlikeye atar. Mali açıdan da 90 milyar liralık fatura çıkarır. Devlet, hükümet, yerel yönetimler, dernekler, akademisyenler ve iş dünyası birleşerek deprem dönüşümünü gerçekleştirmelidir'' dedi. Bu dönüşümü başlatmak için dünyanın önde gelen kentsel dönüşüm uzmanlarını Türkiye'deki uzmanlarla bir araya getireceklerini kaydeden Bayraktar, burada tüm aktörlerin kentsel dönüşümü özellikle de doğal afetlerden ve depremden korunmak için gerekli olan modelleri tartışacaklarını bildirdi. Bayraktar, kendilerinin de TOKİ olarak deprem dönüşümünü, deprem haritasına göre en riskli bölge ve şehirlerde başlatacaklarını belirtti. -KONUT KURULTAYI- TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, çağdaş kentleşmeyle doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için 4–5 Mart 2011 tarihlerinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde 2011 Konut Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Kurultaya aralarında Kore Mimarlar Odası Başkanı Lee Sang Leem, 'global şehir' kavramının yaratıcısı sosyolog Saskia Sassen, UNDP Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim Program Direktörü Dr. Katalin Zaim gibi kentsel dönüşüm konusunda otorite kabul edilen 13 uzman da katılacak. Amerika, Meksika, Kore, Japonya, gibi dünyanın önemli ülkelerinde kentsel dönüşümlere imza atmış yerli ve yabancı uzmanların bir araya geleceği kurultayda, katılımcılar tecrübelerini ve çözüm önerilerini paylaşacak. Türkiye'nin tamamında toplam 249 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren ve '81 ilde 500 bin konut' hedefine ulaşan TOKİ, ayrıca 111 bölgede 57 bin 459 konutluk uygulama başlattı ve bunlardan 30 bin 745 adet konutu tamamladı. Bu çalışmaların toplam maliyeti ise 4 milyar liraya ulaştı. Konut Kurultayı’nda kentsel dönüşüm projelerinde, kentsel yoksulluğun, altyapı ve ulaşım maliyetlerinin azaltılması, kentsel standartların ve iş potansiyelinin artırılması, ekonominin canlandırılmasının yanı sıra doğal ve çevre kaynaklarının sürdürülebilirliği, karbon salınımının ve deprem riskinin azaltılması ele alınacak. -GELECEĞİN KONUTLARI ELE ALINACAK- Türkiye’de doğal afetlerin, özellikle depremin tehdit etmediği, insanların endişesiz bir yaşam sürdürecekleri, eko sisteme uygun ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan, geleceğin dünyasını kucaklayan konutlara nasıl ulaşılacağı da Kurultay’ın önemli bir gündem maddesi olacak. Konut Kurultayı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Pamir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Özsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet İncekara, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi şehir planlama uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erdem Erbaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd. Doç Dr. Orhan Erdem gibi önemli akademisyenlerin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Kurultaya katılacak diğer uzmanlar ise şunlar olacak: ''Columbia Üniversitesi'nin dünyaca ünlü sosyoloğu, 'global şehir' kavramının yaratıcısı Saskia Sassen, Urban Gren Global Kurucusu, Kentsel Gelişme Uzmanı Sidney Rasekh, Kore Mimarlar Odası Başkanı Dr. Lee Sang Leem, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Planlama Uzmanı Tolga Yakar, Urban Logic CEO’su Bruce Cahan, Affordable Housing Institute Kurucusu David Smith, UNDP, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim Program Direktörü Dr. Katalin Zaim, IFC Global Konut Finansman Müdürü Douglas Grayson, Sociedad Hipotecaria Federal SHF yetkilisi Maria Paloma Silva De Anzorena, ZEDFactory'den Bil Dunster, ISOCARP Başkanı Ismael Fernandez Mejia.''