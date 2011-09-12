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Ekonomi

TOKİ 23 ilde arsa satacak ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 14:48

-TOKİ 23 ilde arsa satacak ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 23 ilde, toplam 2,3 milyon metrekare büyüklükte 219 arsasını, açık artırma usulü ile satışa çıkardı. 16 Eylül'de yapılacak açık artırmada satışa sunulan arsalardan, 675 milyon lira civarında gelir bekleniyor. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı 23 ilde bulunan 219 arsa, 16 Eylül'de, Eskidji firmasının düzenleyeceği açık artırma ile satılacak. Eskidji firmasının İstanbul'daki merkezinde saat 15.00'te başlayacak müzayedede, TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binasından ve Adana Seyhan'da bulunan Mavi Sürmeli Otel'den de canlı bağlantı yapılarak teklifler alınacak. Arsa müzayedesine katılmak isteyenler ayrıca www.eskidji.com internet adresinden de söz konusu taşınmazlar için teklif verebilecekler. Peşin veya taksitli olarak satılacak arsalar için hem peşin hem de vadeli teklif alınacak, teklifler idare tarafından değerlendirildikten sonra nihai karar verilerek satış gerçekleştirilecek. Bedeli 15 bin liraya kadar olan taşınmazlarda taksit uygulaması yapılmayacak. Müzayedeye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, müzayededen önce Eskidji'nin ING Bank Şişli Şubesi'ndeki hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı olarak talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı belirlenen muhammen bedeli ödemeleri gerekiyor. Muhammen bedeli 10 bin liradan az olan her bir arsa için ayrı ayrı 2 bin lira, muhammen bedeli 1 milyon liradan az olan her arsa için ayrı ayrı 5 bin lira, muhammen bedeli 1 milyon liranın üzerinde olan her arsa için de ayrı ayrı 100 bin lira ödeyerek katılabilecekler.  Müzayedede, İstanbul'da bulunan 3, Ankara'da bulunan 67 ve İzmir'de bulunan 8 taşınmaz satılacak. Satılacak, toplam 2 milyon 307 bin 730,55 metrekarelik arsaların illere göre dağılımları şöyle:  ''İstanbul-3, Ankara-67, İzmir-8, Diyarbakır-4, Aydın-3, Çanakkale-39, Şanlıurfa-47, Düzce-1, Sakarya-1, Konya-1, Çorum-3, Afyonkarahisar-19, Eskişehir-2, Kars-1, Samsun-2, Karabük-1, Gümüşhane-1, Bursa-1, Nevşehir-1, Karaman-3, Tekirdağ-2, Balıkesir-2, Mersin-1, Elazığ-6'' Satışa sunulan taşınmazlar hakkında ayrıntılı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.eskidji.com internet adreslerinden ulaşılabilecek.

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