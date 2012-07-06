TOKİ 11 kişi öldükten sonra binaların bodrum katlarını boşaltacak!

Samsun'da selin vurduğu Canik İlçesi’nde Belediye Başkanı AKP'li Osman Genç, TOKİ binalarındaki bodrum katlarının boşaltılacağını da söyledi. Genç dere ıslahından Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğunu belirtti ve uyguladığı projelerinin arkasında olduğunu söyledi.

Samsun’da 367 konut, 333 işyeri, 138 depo, 11 cami, 1 okul ve 1 spor salonunun hasar gördüğü sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Hasarın en çok vurduğu Canik İlçesi’ndeki Kuzey Yıldızı TOKİ Konutları’nda 5 kişinin ölümü nedeniyle dikkatlerin üzerinde toplandığı Canik Belediye Başkanı Osman Genç, bugün düzenlediği basın toplantısında iddialara yanıt verdi.

Özellikle Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 11 kişinin ölümüne yol sel taşkınlarının olduğu derenin üzerinin kapatıldığı ve bunun ciddi sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunduğu iddialarına yanıt veren Başkan Osman Genç, şunları söyledi:

"5216 sayılı Büyükşehir yasası 7.maddesi uyarınca, su ve kanalizasyon ile ilgili hizmetleri yerine getirme Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bunun yanında derelerin ıslahı konusu, 2004 yılından önce DSİ Bölge Müdürlüğü’ne ait iken, yapılan yasal düzenleme ile bu yetki Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiştir. Bu nedenle derelerin ıslahı ve düzenlenmesi konusunda tek yetkili Büyükşehir Belediyesi’dir. Yılanlı Dere, Mert Irmağı ve İncirli Deresi olmak üzere bu bölgede bulunan bütün derelerin ıslahı Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Canik Belediyesi’nin dere ıslahı ile ilgili yasal bir yetkisi bulunmamaktadır."



'Önlenmesi mümkün olmayan afet'



Bölgede bugüne kadar en büyük debinin 210 metreküp olduğunu, salı gecesi ise debinin 710’a çıktığını belirten Başkan Genç, bunun da önlenmesi mümkün olmayan bir afet olduğunu dile getirdi.

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ alanında ve diğer alanlarda alt yapıda bir yetersizlik varsa bunun sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir. TOKİ alanında alt yapının yetersiz olduğu ve bir kısmının yenilenmesi, deplasmanının yapılması yazılarımız ile defalarca Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yasaya göre her ölçekteki nazım imar planlarının yapma ve onama yetkisi yine Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Konut alanı olan bir yerde TOKİ binalarını yapmıştır."



Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı



Bodrum katlarında Büyükşehir Belediyesi’nden onaylı imar yönetmeliğine göre kapıcı dairesi yapıldığını ileri süren Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Dolayısıyla Canik Belediyesi tarafından yapılan bütün işlemler onaylı imar planlarına, imar yasasına ve yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirilmiştir" diyerek bir alışveriş merkezinin bulunduğu alanda meydana gelen sel taşkını ile ilgili de Büyükşehir Belediyesi’ni suçladı.

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir alışveriş merkezinden geçmekte olan derenin ıslahı, Büyükşehir Belediyesi’nin yazısındaki uyarılar dikkate alınarak ilgili firmaya projesine uygun yapılması belediyemizce iletilmiştir. Projeye uygun yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün onayı ve tasdiki ile ortadadır."



TOKİ binalarındaki bodrum katları boşaltılacak



TOKİ binalarındaki bodrum katlarının tamamen boşaltılacağını da söyleyen Başkan Osman Genç, "Bakanımız kapıcı dairelerin artık olmayacağını ifade etti. Büyük ihtimalle bizim var olan 960 konutta 10 kapıcı dairesini de iptal ederek üst katlara alarak sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

Yaptıklarının arkasında olduklarını belirten Genç, şöyle dedi:

"Burada yaşanan acı bizim acımızdır. Biz belediyelerimizle iç içe çalışarak sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz. Bugün bile bir başarı vardır. Bu bir ekip işidir. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını ekiple çözüyoruz. Yaptığımız projelerimizin arkasındayız. Hem kentsel dönüşüm arkasındayız hem de ulusal ve uluslararası yatırım yapan bütün firmaların arkasındayız. Eğer kentsel dönüşüp yapmayıp eski haliyle kalmış olsaydı. Hasarımız ve can kaybımız daha fazla olurdu. Buradaki binalarımızda her hangi bir hasar yok. Sadece bodrum katlarını su bastı. Burada sorun bodrum katlarının iskana açılmasıdır. Sorumlulukları bir başkasına başka bir kuruma atarak değil, el birliği ile yapmamız gerekiyor. Sorumlular hakkında yapılacak işlem yasalarda bellidir."



Bodrum kata iskan



Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı da dün kentsel dönüşümü desteklediklerini ancak TOKİ’nin bölge şartlarını gözönüne almadan bodrum katlarını iskana açtığını söylemişti. Arlı, “TOKİ kendi ruhsatını kendisi alıyor, iskanını da kendisi veriyor. Bodrum katlarının iskâna açılmaması için şifai olarak uyarılarımız oldu ancak dikkate alınmadı. Eğer bodrum katlarına iskân verilmeseydi 5 kişi hayatını kaybetmezdi” demişti.