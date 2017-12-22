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Yaşam

Tokat'taki yangında yaşamını yitiren üç kardeş yan yana defnedildi

Tabuta konmayan kardeşlerin cesetleri, yakınlarının kucağında kefenleriyle taşındı

22 Aralık 2017 02:39

Tokat'ın Niksar ilçesinde geçen hafta çıkan yangında yaşamlarını yitiren 3 kardeş, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Tabuta konulmayan kardeşler, kefenleriyle kucakta mezarlığa taşındı.

Niksar ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Büyükyurt köyünde 15 Aralık'ta öğlen saatlerinde evdeki odun sobasından kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Çiftçi Gülşen-Yılmaz Şahin çiftinin 4 çocuğundan 3’ünün evde olduğu sırada çıkan yangında 6 yaşındaki Berkay, 3 yaşındaki Berilsu ve 1 yaşındaki Aleyna Şahin öldü.

Ankara Adli Tıp Kurumu’na otopsi için gönderilen kardeşlerin cenazeleri dün gece saatlerinde Büyükyurt köyüne getirildi.

Öğle namazı ardından köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. 3 kardeşin cenazeleri kefenleri ile yan yana musalla tahtasına konuldu. Namazın ardından yine kefenleriyle yakınlarının kucağında taşınan 3 kardeş yan yana defnedildi. Baba Yılmaz Şahin cenaze işlemleri boyunca yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Çocukların defin için götürüldüğü sırada anneleri Gülşen Şahin de gözyaşlarını tutamadı. Anne Şahin, ''Yavrularım, beni de götürün'' diyerek ağladı. Daha sonra mezarlarının başına giderek kürek ile kabirlerine toprak attı.

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