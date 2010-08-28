-TOKAT'TAKİ KAZADA 45 YARALI TOKAT (A.A) - 28.08.2010 - Tokat'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 45 kişinin kimlikleri belirlendi. Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile hırdavat malzemeleri yüklü kamyonun, sabah saatlerinde Tokat-Turhal karayolunun Kalaycık köyü yakınlarında çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 45 kişinin kimlikleri şöyle: ''Midibüs sürücüsü Dursun Çakal (33), Talip Elmacı (17), Fatma Koçak (44), Şule Koçak (10), Duygu Gün (17), Kaya Koçak (16), Gülsüm İnan (17), Sibel İnan (15), Döndü İnan (15), Nazan İnan (13), İsmail Bulut (49), Emine Uğur (36), Fevzi Arslan (15), Yeter Elmacı (49), Mülkiye Turan (15), Candan Ay (66), Şerife Ay (56), Dilek Bektaş (13), Damla Ay (14), Fevzi Ay (14), Cennet Ay (17), İsmail Uğur (33), Ayhan Akkaya (15), Gülsüm Yıldız (13), Murat Yıldız (18), Aziz Gün (13), Şener Gün (31), Erhan Gün (17), Dilber Akkaya (13), Gülbahar Yüksel (44), Erdem Çakal (23), Kürşat Çakal (19), Çiçek Çakal (55), Çimen Yüksel (22), Fatma Ay (25), Fatma Ay (33), Mutlu Yıldız (15), Birdal Akkaya (20), Hülya Ay (17), Belgin Gül (15), Durmuş Çakal (32), Feyzullah Koçak (24), Gözde Elmacı (15), Gülcan Elmacı (19) ve Sevim Dana (32)'' Yaralıların Turhal Devlet Hastanesi, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Domates tarlalarında çalıştırılmak üzere Amasya'nın Sarılan köyünden Tokat'a tarım işçisi taşıyan Dursun Çakal yönetimindeki 05 EU 523 plakalı midibüs ile aynı yönde giden Muharrem Ballı (41) idaresindeki hırdavat malzemeleri yüklü kamyon, Tokat-Turhal karayolunun Kalaycık köyü yakınlarında çarpışmıştı. Ana yoldan tarlaların bulunduğu tali yola dönerken arkasından gelen kamyon ile çarpışan midibüsün yol kenarına, kamyonun ise tarlaya devrildiği kazada, Akgül Elmacı (46) ile Sefer Çakal (63) yaşamını yitirmiş, 45 kişi de yaralanmıştı.