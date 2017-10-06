Tokat’ta yurda kaçak sokulan canlı su hayvanları ele geçirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) -TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında İran’dan İstanbul’a satmak üzere götürdükleri 57 çeşitli cinste canlı su ürünü ile İngilizce eğitim kitabı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri İran’dan İstanbul\'a giden bir yolcu otobüsünü D-100 karayolu Köklüce mevkisinde durdurdu. Jandarma ekiplerinin otobüste yaptığı aramada İran uyruklu otobüs şoförü Y.R. ye ait olduğu belirlenen ve yurda kaçak yollardan sokulan, faturası bulunmayan her birinin içerisi su dolu naylon poşetler içerisinde karides, süs balığı ve kabuklu 57 tür deniz ürünü , 24 adet metal yuvarlak kapak, 55 ahşap ayakkabı kalıbı, 199 saç dolgu tozu ve 266 adet İngilizce eğitim kitabı ele geçirildi. Otobüs şoförü Y.R. gözaltına alındı.



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