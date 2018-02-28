T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

28 Şubat 2018 20:42

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen B.A.B., M.A., M.I.M., M.I., Y.I., N.C., M.A., H.K.,T.B., M.M.K., A.Ç. ve K.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 150 ectasy hap, 125 gram esrar, 10 gram bonzai, 700 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKATTokatEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüOperasyondaEmniyet MüdürlüğündekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24