T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tokat'ta sahte içki operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ta, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, 99 şişe sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi

10 Eylül 2018 14:31

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ta, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, 99 şişe sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.  
Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde, İstanbul\'dan Erbaa\'ya gelen yolcu otobüsünün şoförünü ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin otobüste yaptığı aramada; F.T.\'ye (24) ait 4 koli içine gizlenen 20 şişe sahte rakı, 79 şişe sahte viski, 99 sahte tekel bandrolü, 23 sahte Yunan bandrolü ve hava yolu şirketine ait 21 sahte bagaj kuponu ele geçirildi. F.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UĞURERBAA Tokat DHATOKATJandarma KomutanlığıErbaaEkiplerin otobüsteYunanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24