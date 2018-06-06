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Tokat'ta hayvan dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Turhal ilçesinde jandarmanın hayvan dolandırıcılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklandı

06 Haziran 2018 16:34

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Turhal ilçesinde jandarmanın hayvan dolandırıcılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri ile çevre illerde hayvan alım satımı sırasında meydana gelen dolandırıcılık olaylarına karışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 15 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 1\'i kadın, 13 kişiyi gözaltına aldı.
​Jandarmadaki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesine sevk edilen 14 şüpheliden E.B., B.S., Ö.T., A.K., S.Ö., D.D. ve O.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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