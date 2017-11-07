Tokat'ta çoban cinayetinin 16 yaşındaki şüphelisi tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta dün koyunlarını otlatırken öldürülen 49 yaşındaki İbrahim Soydan\'ın katli zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki Kenan B., tutuklandı.

Kent merkezinde hayvancılık yapan evli ve 4 çocuk babası İbrahim Soydan, dün sabah koyunlarını otlatmak için araziye çıktı. Saat 10.30 sıralarında 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayan Soydan, vurulduğunu söyleyerek ekiplerden yardım istedi ve ardından telefon kapandı. Ekipler, baz istasyonları aracılığıyla Soydan\'ın telefonunun en son sinyal verdiği yerin çevre yolu, Bedestenlioğlu ve Erenler mevkisine yakın bir nokta olduğunu tespit etti. Bölgede arama yapan polis ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra Soydan\'ın otlattığı koyunları, Bedestenlioğlu Derbent Mahallesi\'nde buldu. Bölgeye yakın kayalık alanda ise Soydan\'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan çalışmayla İbrahim Soydan’ı, aynı bölgede çobanlık yapan Kenan B.\'nin vurduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Kenan B.\'nin babası Mürsel B., akrabaları Fatih B. ve çobanlık yapan Osman C. de gözaltına alındı.

Kenan B. sorgusunda, hayvan otlatma yüzünden tartıştıklarını, yanındaki ruhsatsız av tüfeği ile İbrahim Soydan\'ı vurduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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