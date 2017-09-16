Tokat'ta 155 Polis İmdat hattına ilginç ihbarlar

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, \'155 Polis İmdat Hattı\'na bu yıl içerisinde şu ana kadar bin 668 ihbarın yapıldığını, bunların 112\'sinin asılsız olduğunu söyledi. Rapor alamayınca sağlık kuruluşu için bomba ihbarı yapan genç, en dikkat çekici asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Su kesintisinin giderilmesini isteyen, köpeklerini zaptedemeyen ve babasının ev getirilmesini isteyenler de polisi aradı.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, halkın 155 Polis İmdat hattını arayarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ve kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Asılsız ihbarların da kendilerine ulaştığını söyleyen Topaloğlu, \"Geçen aylarda bir öğrenci okula gitmiyor. Gitmediği için de kendi bölgesindeki bir sağlık kuruluşuna gidiyor, doktordan rapor istiyor. Tabi rahatsızlığı yok. Doktorumuz da rahatsız olmadığı için raporu vermiyor. Bunun üzerine genç kardeşimiz, 155 Polis İmdat hattını arayarak gittiği sağlık kuruluşuna bomba konulduğunu söylüyor. Bizim için çok önemli bir konu. Bütün ekiplerimizi sevk ettik. Sağlık kuruluşu boşaltıldı. Arama yapıldı ve öyle bir şeyle karşılaşmadık. Tabi bu önemli bir hadise, ekipleri de meşgul etti. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İhbar eden hakkında da adli işlem başlatılmış oldu. Bu tür kendi çıkarları için art niyetli kullanıcılarda da biz konunun gereği adli mercilere intikal ettiriyoruz\" dedi.

\"KÖPEKLERİ ZAPT EDEMEYİNCE POLİSİ ARIYOR\"

Polisi ilgilendirmeyen olaylarda da 155 Polis İmdat hattının arandığını belirten Topaloğlu, şöyle konuştu:

\"Vatandaşın birinin elektrikleri yokmuş 155\'i arıyor \'benim misafirim var hemen elektriklerimizi verin\' diye. Borcundan dolayı elektrikleri kapanmış, uzun süre evde olmadığı için. Benim misafirim var elektriklerimi açın diyor gecenin bir saatinde. Bir vatandaş 2 tane kangal köpeği almış bahçesine bağlamış, köpekleri zapt edemeyince ekipleri arıyor, \'bana yardımcı ekip gönderin\' diye. Mesela su borusu patlamış \'benim bahçemi su bastı hemen ekip gönderin\' diyor. Bir çocuk 155 Polis İmdat hattını arıyor, \'Babam eve gelmiyor. Babama ulaşamıyoruz, ben size telefon numarasını versem irtibat kurabilir misiniz ? Hangi kahvede ise bulun da eve getirin\'\' diye ihbarda bulunuyor.\'\'

\'\'BU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİDİR\'\'

155 Polis İmdat hattının çok önemli olduğunu kaydeden İl Emniyet Müdürü Topaloğlu şöyle devam etti:

\'\'Gelişmiş ülkelerde vatandaş her gördüğü olayı polise ihbar ediyor. Bu bir vatandaşlık görevidir. Toplumsal bazı kesimlerde bunu muhbirlik olarak halkımız algılıyor. Aslında bu muhbirlik değil vatandaşlık görevidir. Polis veya vatandaş suç işlendiğinden itibaren 155 Polis İmdat hattını arayarak vatandaşlık görevini yerine getirmiş oluyorlar. Bu muhbirlik değil devletimize, polise yardımcı olmaktır.\'\'

Müdür Topaloğlu, kentte 112 Acil Çağrı Merkezi\'nin yakın zamanda faaliyete geçeceğini ve bu şekilde tek bir çağrı merkezinin oluşacağını söyledi.

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