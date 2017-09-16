Tokatspor-Keçiörengücü: 3-3

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Hasan Avcı (xxx), Fatih Söyler (xxx), Hakan Karabalcık (xxx)

TOKATSPOR: Vedat (xx)- Hasan Ateş (x) (Dk.46 Arif xxx), Murat (x) (Dk.51 İsmet xx) , Ömercan (xx), Mehmet (xx), Ali Kemal (xxx), Emre Hasan (xx), Yaşar (xx) (Dk.46 Nezir xxx), Ercüment (xx), Batuhan (xx), Alperen (xxx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx)-Tarık (xx), Fatih (xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xxx), Uğur (xxx), Ayhan (xx) (Dk. 64 Efecan xx), Berat (xxx) (Dk.64 Abdurrahman xx), Okan (xx) (Dk.81 Uğur), İlyas (xxx), Ahmet (xx)

GOLLER: Dk.43 Ali Kemal, Dk.56 Alperen, Dk.74 Arif (Tokatspor) - Dk.11-31 İlyas, Dk.25 Berat (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Ömercan, Alperer (Tokatspor) - İlyas, Ahmet, Okan, Hüseyin (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, bir ara 3-0 geriye düştüğü maçta sahasında Keçiörengücü ile 3-3 berabere kaldı.

10\'uncu dakikada Keçiörengücü atağında Tarık\'ın ceza sahası içerisine kestiği ortada topla buluşan İlyas kaleci Vedat\'ın müdahalesi sonrası yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İlyas, takımını 1-0 öne geçirdi.

25’nci dakikada sol kanattan Okan ile gelişen Keçiörengücüspor atağında ceza sahası içerisinde toplan buluşan Berat’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2.

31’inci dakikada Keçirörengücü atağında ceza sahası dışında topla buluşan İlyas’ın şık vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3.

43’üncü dakikada Tokatspor atağında Ercümen’tin ceza sahası içerisine kestiği ortada topla buluşan Ali Kemal topu ağlara gönderdi. 1-3.

56’ncı dakikada Arif ile gelişen Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alperen’in şık vuruşu ağlarla buluştu. 2 -3

74’ncü dakikada sol kanatta topla buluşan Ercüment’in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya Arif dokundu ve topu ağlara gönderdi: 3-3

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

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