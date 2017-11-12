Tokatspor – Eyüpspor:0-0

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -

STAT:Gaziosmanpaşa

HAKEMLER Mustafa Aydın (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Fatih Karatağ (xx)

TOKATSPOR: Akın (xx)- Hasan (xx), Murat (xx), Ömercan (xx), Ercüment (xx)( Dk.64 Burak xx), Ali Kemal (xxx), Alperen (xx), Enes (xx), Emre Hasan (xx)(Dk.64 Recep xx), Mehmet (xx), Nezir(xx) (Dk.76 Yaşar xx)

EYÜPSPOR: Burak (xx)- Gencay (xx) (Dk 87 Berkan), Dede (xx), Vahit (xx) (Dk 94 Emrah ), Bilal (xx), Ahmet (xx), İsmail (xx), Atakan (xx), Murat (xx), Naci (xx) , Kubilay (xx) (Dk.90 Yüksel)

SARI KARTLAR: Ali Kemal, Murat (Tokatspor) İsmail, Murat, Kubilay (Eyüpspor)

KIRMIZI KART: Dk. 55 Atakan (Eyüpspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, kendi sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

15’inci dakikada Vahit ile gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içerisinde bulunan Kubilay’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

26’ncı dakikada Ali Kemal’in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Alperen’in vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

55’inci dakikada ceza sahası içerisinde Atakan, Murat ile girdiği pozisyonda kendisini yere attığı için ikinci sarı kartından dolayı kırmızı kart ile Atakan oyun dışı kaldı.

79’uncu dakikada gelişen Tokatspor atağında Mehmet’in ortasından ceza sahası içerisinde topa yükselen Yaşar’ın vuruşunda top auta çıktı.

90’ıncı dakikada ceza sahası dışından Recep’in kale çektiği sert şut ile top auta çıktı.

Maç 0 -0 sona erdi.

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