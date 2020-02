Tokatspor - Tarsus İdman Yurdu: 0-2

Fatih YILMAZ / TOKAT (DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Hamit Basık (xxx), Mahmut Gülle (xxx), Adem Şahan (xxx)

TOKATSPOR: Akın (x) - Hasan (x), İsa (xx), Azad (xx), Berat Tosun (x), Barış (xx), Noyan (xx) (Dk. 46 Erhan xx), Anıl (xx), Recep (xx) (Dk. 73 Enes xx), Ramazan (xx) (Dk. 58 Bekir xx), Berat Çetinkaya (x)

TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xxx) - Abdurrahman Canlı (xx), Yasin Elmas (xxx) (Dk. 90 Cemil), Okan (xx), Samet (xxx) (Dk. 61 Mustafa xxx), Nurullah (xx), Abdullah (xxx), Yılmaz Can (xxx) (Dk. 80 Emre Can xx), Onur (xx), Muhammed (xx), Sefa (xx)

GOLLER: Dk. 10 Yılmaz Can, Dk. 90 Mustafa (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Berat Çetinkaya, Berat Tosun (Tokatspor) - Abdurrahman Canlı, Nurullah (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Tokatspor kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu\'na 2-0 mağlup oldu.

10\'ncu dakikada Tarsus İdman Yurdu adına gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Yılmaz\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

56\'ncı dakikada gelişen Tokatspor atağında Berat\'ın ortasında Erhan\'ın kafa vuruşunda top kaleci Barış\'ta kaldı.

90\'ıncı dakikada Tarsus İdman Yurdu atağında ceza sahası içersinde topla buluşan Mustafa\'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma konuk takım Tarsus İdman Yurdu\'nun 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

