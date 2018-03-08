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Tokatlı kadınlar, sıcak demir dövdü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, sanayi sitesinde sıcak demir dövdü

08 Mart 2018 17:07

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde, sanayi sitesinde sıcak demir dövdü. Grup adına açıklama yapan Fatma Esin Tuna, demirin tavında dövülerek, şekil aldığını, topluma da şekil verenlerin kadınlar olduğunu söyledi.
Kendilerine \'gönüllü turizm elçisi\' adını veren bir grup kadın, Tokat\'taki sanayi sitesinde bir araya geldi. Kadınlar, sıcak demir ustası Murat Gürses\'in dükkanında, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için sıcak demir dövdü. Grup adına açıklama yapan Fatma Esin Tuna, amaçlarının, kadınların sadece güzellikleriyle değil; güçleriyle de anılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Tuna, \"Bugün demir dövdük. Demir tavında dövülür, demir bile şekil alır. İnsanlar da şekil alır. Dolaysıyla \'Topluma ve insanlara şekli veren kadınalardır\' dedik. O yüzden toplumun iyi bir şekilde yetiştirilmesinde bizlere de büyük bir görev düşüyor. Aynı zamanda da erkeklerin, kadınları \'sadece ev işleri yapanlar\' olarak görmesini istemiyoruz. Hayat müşterektir. Kadınlar 2 işi birden yürütemez, diye bir şey yok. Kadınlar, 3 işi de birlikte yürütebilir. Buradaki mesajımız; demir bile şekil alır. İnsanı şekillendirmek daha kolaydır. Erkekleri şekillendirecek olan da kadınlardır\" diye konuştu. 
Kadınların, başlarının tacı olduğunu ve kadına şiddete karşı çıktıklarını belirten 18 yıllık demir ustası Murat Gürses ise \"Kadın olmasa burnumuzun ucunu göremeyiz. Bu, bir gerçek. Onun için karşıyız. Benim babam ve annem de birlikte demircilik yaptı. Bunu gururla söylüyorum\" dedi. 

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