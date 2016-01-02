Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde salı gününden beri kayıp olan 8 yaşındaki Bayram Erol ile 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çocukların en son görüldükleri Kelkit Çayı kenarında ve içerisinde sürdürülüyor.

DHA'nın haberine göre, Reşadiye'de Çermik Mahallesi'nde yaşayan Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen salı günü saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için dışarı çıktı. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, aileleri mahallede arama çalışması yaptı, ancak çocuklar bulunamadı. Bunun üzerine aileler saat 14.00'de durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ilçede arama çalışması yaparken, belediye hoparlöründen de 2 çocuğun eşkali verilerek kayıp oldukları anons edildi. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri de destek verdi. Yüzlerce ilçe sakini de arama çalışmalarına katıldı. İlçedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.



İlçede en son Çermik Mahallesi'nde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan iki çocuğun, evlerine 300 metre uzaklıkta bulunan Kelkit Çayı'na düşme ihtimali üzerine de o bölgede arama çalışması yapıldı, ancak çocuklara ulaşılamadı.

Kaybolan çocukları arama çalışmaları bugün de sabah saat 06.30 sırasında yeniden başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında önünde bir araya gelen ekipler, oluşturulan kriz masası çerçevesinde belirlenen noktalara gönderildi. AFAD ekipleri çocukların güvenlik kamerasına en son yansıdıkları görüntüler eşiğinde Kelkit Çayı'nda aramalarına yeniden başladı. Su seviyesinin azalttığı Kelkit Çayı'nda kayıp çocukları botla arayan ekipler, hidroelektrik santralinin bulunduğu yaklaşık 25 kilometrelik alanı didik didik aradı, ancak sonuç alamadı. Polis ve diğer ekipler ise Çermik Mahallesinde yeniden çalışma başlattı. Bu arada çalışmalara Ankara Jandarma Özel Arama dalgıç personelinin de katılacağı öğrenildi.